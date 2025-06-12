خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي

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ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ليصل إلى نحو 3.1 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن .وأظهرت البيانات أن شهر أيار 2025 شهد زيادة في الدخل السياحي بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 630 مليون دولار. كما سجل الدخل السياحي نمواً بنسبة 15.7% خلال الفترة من كانون الثاني وحتى أيار من العام الجاري، ليصل إلى 3,057 مليون دولار، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد السياح بنسبة 20.6%.وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات، بما فيها المغتربين بنسبة 3.8%، والجنسيات الأوروبية (29.5%)، والأمريكية (20.7%)، والعرب 16.9) %)، والجنسيات الأخرى (42.1%).