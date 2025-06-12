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إقتصاد
خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي
Lebanon 24
12-06-2025
|
11:10
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ارتفع الدخل السياحي
في الأردن
خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ليصل إلى نحو 3.1 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن
البنك المركزي
.
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وأظهرت البيانات أن شهر أيار 2025 شهد زيادة في الدخل السياحي بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 630 مليون دولار. كما سجل الدخل السياحي نمواً بنسبة 15.7% خلال الفترة من كانون الثاني وحتى أيار من العام الجاري، ليصل إلى 3,057 مليون دولار، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد السياح بنسبة 20.6%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات، بما فيها
الأردنيين
المغتربين بنسبة 3.8%، والجنسيات الأوروبية (29.5%)، والأمريكية (20.7%)، والعرب 16.9) %)، والجنسيات الأخرى (42.1%).
كما تظهر البيانات ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر
مايو
أن عام 2025 بنسبة 11.1% ليبلغ 158.3 مليون دولار، وليسجل ارتفاعا خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 نسبته 12.5%، ليصل إلى 804.2 مليون دولار.
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