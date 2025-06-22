باكستان تستعد لبحث توريدات نفط روسية جديدة

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أعلن وزير علي مالك عن استعداد بلاده لبحث توريدات نفط جديدة من بعد إنجاز الأعمال في مصافي النفط الباكستانية لتكييفها مع معالجة نفط "يورالس" الروسي.في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش الدولي، يوم السبت: "بمجرد أن ننجز إعادة الترتيب هذه ونحدد الصيغة المثالية بالنسبة لمصانعنا، سنبحث إمكانية التوريدات الجديدة بلا شك".وتعليقا على توريدات إلى باكستان في عام 2023، أوضح الوزير أن ذلك كان "مشروعا تجريبيا"، سمح للمصافي الباكستانية بالتعرف على نفط "يورالس" وصياغة الأساليب لتكريره.وأضاف: "أعتقد أنها واجهت بعض الصعوبات لأن النفط الروسي أثقل من النفط الخفيف الذي يتم تكريره تقليديا في المصافي الباكستانية".وتابع: "واصلنا تطوير تركيبة المصافي لجعل تكرير النفط الروسي أكثر مردودا". (روسيا اليوم)