Advertisement

إقتصاد

باكستان تستعد لبحث توريدات نفط روسية جديدة

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:05
A-
A+

Doc-P-1380480-638861979161214737.jpg
Doc-P-1380480-638861979161214737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك عن استعداد بلاده لبحث توريدات نفط جديدة من روسيا بعد إنجاز الأعمال في مصافي النفط الباكستانية لتكييفها مع معالجة نفط "يورالس" الروسي.
Advertisement
وقال الوزير في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم السبت: "بمجرد أن ننجز إعادة الترتيب هذه ونحدد الصيغة المثالية بالنسبة لمصانعنا، سنبحث إمكانية التوريدات الجديدة بلا شك".
وتعليقا على توريدات النفط الروسي إلى باكستان في عام 2023، أوضح الوزير أن ذلك كان "مشروعا تجريبيا"، سمح للمصافي الباكستانية بالتعرف على نفط "يورالس" وصياغة الأساليب لتكريره.
وأضاف: "أعتقد أنها واجهت بعض الصعوبات لأن النفط الروسي أثقل من النفط الخفيف الذي يتم تكريره تقليديا في المصافي الباكستانية".
وتابع: "واصلنا تطوير تركيبة المصافي لجعل تكرير النفط الروسي أكثر مردودا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء إستونيا: روسيا أرسلت مقاتلة بينما كنا نحاول احتجاز ناقلة نفط روسية
lebanon 24
22/06/2025 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة جيوز نيوز الباكستانية: وزير الخارجية أبلغ روبيو استعداد باكستان لبحث حل مع الهند إن أوقفت إجراءاتها
lebanon 24
22/06/2025 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: متفائلون بأن يفضي اتفاق باكستان والهند لاستعادة السلام والأمن
lebanon 24
22/06/2025 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بعد محادثات إسطنبول
lebanon 24
22/06/2025 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:36 | 2025-06-22
09:00 | 2025-06-22
08:00 | 2025-06-22
07:22 | 2025-06-22
04:27 | 2025-06-22
03:53 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24