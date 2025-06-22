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إقتصاد
باكستان تستعد لبحث توريدات نفط روسية جديدة
Lebanon 24
22-06-2025
|
07:05
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أعلن وزير
النفط
الباكستاني
علي
برويز
مالك عن استعداد بلاده لبحث توريدات نفط جديدة من
روسيا
بعد إنجاز الأعمال في مصافي النفط الباكستانية لتكييفها مع معالجة نفط "يورالس" الروسي.
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وقال الوزير
في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي، يوم السبت: "بمجرد أن ننجز إعادة الترتيب هذه ونحدد الصيغة المثالية بالنسبة لمصانعنا، سنبحث إمكانية التوريدات الجديدة بلا شك".
وتعليقا على توريدات
النفط الروسي
إلى باكستان في عام 2023، أوضح الوزير أن ذلك كان "مشروعا تجريبيا"، سمح للمصافي الباكستانية بالتعرف على نفط "يورالس" وصياغة الأساليب لتكريره.
وأضاف: "أعتقد أنها واجهت بعض الصعوبات لأن النفط الروسي أثقل من النفط الخفيف الذي يتم تكريره تقليديا في المصافي الباكستانية".
وتابع: "واصلنا تطوير تركيبة المصافي لجعل تكرير النفط الروسي أكثر مردودا". (روسيا اليوم)
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