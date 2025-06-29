الكويت تُطلق شبكة الجيل الخامس المتقدم

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أطلقت ، اليوم الأحد، شبكة الجيل الخامس المتقدم، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمهيد الطريق لتبني تقنيات الجيل السادس (6G) خلال السنوات المقبلة، وتُعدّ من أولى الدول عالمياً التي تبدأ في استخدام شبكة الجيل الخامس المتقدم.وأعلنت وتقنية المعلومات، الأحد، إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم في دولة الكويت. وقال الشيخ عذبي ، رئيس للاتصالات وتقنية المعلومات (بالتكليف)، في تصريح نقلته « الكويتية»: «إن تقنية الجيل الخامس المتقدم تمثل نقلة نوعية في مجال الاتصالات، إذ توفر سرعات اتصال تصل إلى ثلاثة غيغابت في الثانية وزمن استجابة منخفض».وأضاف الشيخ عذبي الصباح أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة ومحفزة بالتعاون مع مزودي لضمان جاهزية السوق المحلي لتبني هذه التقنية، وتمكين القطاعين العام والخاص من استغلال الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية.وأوضح أن هذه التقنية تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير منظومة الاتصالات بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، ويعزز من قدرة الكويت على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.(الشرق الأوسط)