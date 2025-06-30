Advertisement

إقتصاد

الإيرادات ترتفع 25%.. صندوق الاستثمارات السعودي يكشف نتائجه السنوية

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1384823-638869016789731292.jpg
Doc-P-1384823-638869016789731292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نتائجه المالية السنوية لعام 2024، معلناً تحقيق نمو لافت في الأصول والإيرادات، رغم التحديات العالمية.

ووفق القوائم الموحدة التي نشرها الصندوق عبر بورصة لندن للأوراق المالية، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ3.664 تريليون ريال في 2023، مع الحفاظ على مركز سيولة قوي بلغ 316 مليار ريال نقداً.
Advertisement

كما قفزت الإيرادات السنوية بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال، مدعومة بأداء قوي من شركات محفظة الصندوق، مثل "سافي"، "معادن"، "STC"، "البنك الأهلي"، وتوزيعات "أرامكو"، فيما بلغ صافي الأرباح 26 مليار ريال، رغم ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم عالمياً، مع خسائر محدودة لم تتجاوز 2% من إجمالي الأصول.

وفي إطار تنويع أدوات التمويل، أتمّ الصندوق إصدار صكوك دولارية بقيمة 2 مليار دولار، وسندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه، إضافة إلى تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات النوعية، شهد قطاع السياحة والترفيه تطوراً بارزاً مع افتتاح فنادق ومنتجعات في مشاريع البحر الأحمر والدرعية، وإطلاق شركة "أديرا" لإدارة الفنادق، وتشغيل أولى رحلات "أرويا كروز"، إلى جانب تقدم أعمال مشروع "طيران الرياض".

كما أطلق الصندوق شركة "سارك" المتخصصة بالسكن، ووقّع اتفاقية استراتيجية مع "STC" لدمج أصول أبراج الاتصالات، وأسس شركة "آلات" لدعم التصنيع المحلي، فضلاً عن إنشاء مركز ذكاء اصطناعي بالشراكة مع "Google Cloud"، وإطلاق "مجموعة نيو للفضاء".

وفي قطاع تأجير الطائرات، حققت شركة "أفيليس" نمواً في الأرباح بنسبة 382%، مع زيادة الإيرادات بأكثر من 350%، وامتلاكها أسطولاً يضم 189 طائرة.

أما في القطاع السكني، فقد توسعت شركة "روشن" بإطلاق آلاف الوحدات الجديدة في مكة، جدة، والظهران، ضمن خطة دعم مشاريع الإسكان في المملكة.

وتعكس هذه النتائج استمرار الصندوق في تعزيز مكانته كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع الاستثمارات، الالتزام بالانضباط المالي، ودعم التحول الاقتصادي الوطني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 مليار ريال بنهاية 2024
lebanon 24
30/06/2025 22:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الميزانية السعودية تُظهِر تراجع الإيرادات النفطية واتساع العجز
lebanon 24
30/06/2025 22:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق التعويضات الإسرائيلي: ارتفاع عدد الطلبات منذ بداية الحرب مع إيران إلى أكثر من 30 ألفا من بينها 25 ألفا بسبب أضرار بالمباني
lebanon 24
30/06/2025 22:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
lebanon 24
30/06/2025 22:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2025-06-30
14:30 | 2025-06-30
14:05 | 2025-06-30
14:00 | 2025-06-30
09:42 | 2025-06-30
09:38 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24