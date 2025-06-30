الإيرادات ترتفع 25%.. صندوق الاستثمارات السعودي يكشف نتائجه السنوية

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كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نتائجه المالية السنوية لعام 2024، معلناً تحقيق نمو لافت في الأصول والإيرادات، رغم التحديات العالمية.ووفق القوائم الموحدة التي نشرها الصندوق عبر بورصة للأوراق المالية، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليون بنهاية 2024، مقارنة بـ3.664 تريليون ريال في 2023، مع الحفاظ على مركز سيولة قوي بلغ 316 مليار ريال نقداً.كما قفزت الإيرادات السنوية بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال، مدعومة بأداء قوي من شركات محفظة الصندوق، مثل "سافي"، "معادن"، "STC"، "البنك الأهلي"، وتوزيعات "أرامكو"، فيما بلغ الأرباح 26 مليار ريال، رغم ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم عالمياً، مع خسائر محدودة لم تتجاوز 2% من إجمالي الأصول.وفي إطار تنويع أدوات التمويل، أتمّ الصندوق إصدار صكوك دولارية بقيمة 2 مليار دولار، وسندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه، إضافة إلى تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار.وعلى صعيد الاستثمارات النوعية، شهد قطاع السياحة والترفيه تطوراً بارزاً مع افتتاح فنادق ومنتجعات في مشاريع والدرعية، وإطلاق شركة "أديرا" لإدارة الفنادق، وتشغيل أولى رحلات "أرويا كروز"، إلى جانب تقدم أعمال مشروع "طيران ".كما أطلق الصندوق شركة "سارك" المتخصصة بالسكن، ووقّع اتفاقية استراتيجية مع "STC" لدمج أصول أبراج الاتصالات، وأسس شركة "آلات" لدعم التصنيع المحلي، فضلاً عن إنشاء مركز ذكاء اصطناعي بالشراكة مع "Google Cloud"، وإطلاق "مجموعة نيو للفضاء".وفي قطاع تأجير الطائرات، حققت شركة "أفيليس" نمواً في الأرباح بنسبة 382%، مع زيادة الإيرادات بأكثر من 350%، وامتلاكها أسطولاً يضم 189 طائرة.أما في القطاع السكني، فقد توسعت شركة "روشن" بإطلاق آلاف الوحدات الجديدة في مكة، جدة، والظهران، ضمن خطة دعم مشاريع الإسكان في .وتعكس هذه النتائج استمرار الصندوق في تعزيز مكانته كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تنويع الاستثمارات، الالتزام بالانضباط المالي، ودعم التحول الاقتصادي الوطني. (روسيا اليوم)