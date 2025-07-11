دولة تبدأ بيع ذهب من منجم سابق لشركة كندية.. من هي؟

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وتبلغ قيمة الذهب المبيع نحو 106 ملايين دولار أميركي، خُصصت عائداته لتسديد رواتب العمال وسداد ديون مستحقة للمورّدين، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا لطموح الحاكم في باماكو نحو استعادة السيطرة على قطاع الذهب، الذي ظلّ خاضعًا لسنوات لإدارة شركات أجنبية.وتأتي عملية البيع في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين الحكومة المالية والشركة الكندية، حيث أصدر المحلي حكمًا بوضع المنجم تحت إدارة مؤقتة، فيما لجأت "باريك غولد" إلى التابع للبنك الدولي، بعد تعثّر المفاوضات بين الطرفين.وتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%.وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في تشرين الثاني 2024.وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد.وتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا.وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023.