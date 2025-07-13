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إقتصاد
عدد مصانع السعودية يرتفع 9%
Lebanon 24
13-07-2025
|
16:18
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ارتفع عدد المصانع القائمة في
المملكة العربية السعودية
بنسبة 9% نهاية العام الماضي عن سابقه، ليصل إلى 12589 مصنعاً، منها 2598 مصنعاً قيد الإنشاء، بحسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
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وأشار التقرير إلى اقتراب إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المدن والمناطق الصناعية من 1.2 تريليون
ريال
.
وأصدرت
وزارة الصناعة
حوالي 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ نحو 1075 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات بلغت 48 مليار ريال، كما أفاد
وزير الصناعة
والثرورة المعدنية
بندر
الخريف في مقدمة التقرير.
واعتبر أن الأرقام المدرجة في التقرير "تعكس مدى الإقبال الكبير من المستثمرين على قطاع الصناعة السعودي في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة". (بلومبرغ)
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