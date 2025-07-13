عدد مصانع السعودية يرتفع 9%

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ارتفع عدد المصانع القائمة في بنسبة 9% نهاية العام الماضي عن سابقه، ليصل إلى 12589 مصنعاً، منها 2598 مصنعاً قيد الإنشاء، بحسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.وأشار التقرير إلى اقتراب إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المدن والمناطق الصناعية من 1.2 تريليون .وأصدرت حوالي 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ نحو 1075 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات بلغت 48 مليار ريال، كما أفاد والثرورة المعدنية الخريف في مقدمة التقرير.واعتبر أن الأرقام المدرجة في التقرير "تعكس مدى الإقبال الكبير من المستثمرين على قطاع الصناعة السعودي في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة". (بلومبرغ)