بين ذهب "ممل" وفضة "متوهجة": الأسواق تحت المجهر

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ورغم ارتفاع المعدن الأصفر إلى مستوى 3370 دولارًا (لعقد آب 2025)، فإن ذلك لم يُضف إلى الإثارة المطلوبة، مقارنةً بأداء شقيقته الفضية.على النقيض تمامًا، أبهرت الفضة المتداولين بارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 8%، لتُغلق عند 39.08 دولارًا، وهو أعلى إغلاق يومي لها منذ أيلول 2011، ما رفع مكاسبها منذ بداية السنة إلى 33.4%.ومع انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة من 90.1x إلى 86.3x، لا تزال الفضة تُعتبر رخيصة تاريخيًا، بالنظر إلى المعدل المتوسط منذ قرن (69.2x). الفضة اختارت مؤخرًا أن ترتدي "معطفها الصناعي" بدلاً من مظهرها الكلاسيكي، لتتماهى مع النحاس الذي تصدّر مكاسب سلة BEGOS بارتفاع 38.8% منذ مطلع العام.من حيث ديناميكيات الأسبوع الماضي، سجّل الذهب الأسبوع التاسع من الاتجاه الهابط قصير المدى، في حين تستمر الفضة في اتجاه صاعد منذ ثمانية أسابيع. ومع أن نطاق تداول الذهب تضاعف منذ كانون الثاني، إلا أن أداءه لا يزال دون المستوى المتوقع، حيث بلغ متوسط نطاقه 145 نقطة خلال الأسبوع الجاري.اقتصاديًا، قد يكون هناك بصيص أمل في أفق الاقتصاد الأميركي، بعد إشارات متباينة الأسبوع الماضي:انخفاض مخزونات الجملةتراجع مطالبات البطالةتسجيل فائض نادر في ميزانية حزيرانلكن بالمقابل، تراجع نمو الائتمان الاستهلاكيكل هذا يأتي في وقت تصرّ فيه على وصف الاقتصاد بأنه "مزدهر"، على لسان السكرتيرة الصحفية .ينتظر المتابعون 18 مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، أبرزها بيانات التضخم لشهر حزيران، ما قد يحرك الأسواق بشكل حاد، وسط تساؤلات: هل نحن مقبلون على موجة تباطؤ جديدة؟ أم أن الاقتصاد سيصمد أكثر؟