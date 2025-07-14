دولة آسيوية تفرض قيودًا على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المصنَّعة في أميركا

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إقتصاد
دولة آسيوية تفرض قيودًا على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المصنَّعة في أميركا
Lebanon 24
14-07-2025
|
23:00
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فرضت ماليزيا، قيودًا صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور شرائح
الذكاء الاصطناعي
المصنوعة في
الولايات المتحدة
، في خطوة تهدف إلى وقف التجارة غير القانونية التي تشمل دولًا مثل
الصين
.
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وأوضحت
وزارة الاستثمار
والتجارة والصناعة، في بيان، أن "جميع عمليات التصدير وإعادة الشحن والعبور الخاصة بشرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية، تخضع اعتبارًا من الآن لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية".
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية، في الوقت الذي تواصل فيه ماليزيا مراجعة إمكانية إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة ضمن قائمة السلع الاستراتيجية، وفق وكالة "فرانس برس".
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