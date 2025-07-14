دولة آسيوية تفرض قيودًا على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المصنَّعة في أميركا

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وأوضحت والتجارة والصناعة، في بيان، أن "جميع عمليات التصدير وإعادة الشحن والعبور الخاصة بشرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية، تخضع اعتبارًا من الآن لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية".وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية، في الوقت الذي تواصل فيه ماليزيا مراجعة إمكانية إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة ضمن قائمة السلع الاستراتيجية، وفق وكالة "فرانس برس".