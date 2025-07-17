لأول مرة منذ 4 سنوات.. هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين

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وذكر تقرير لـ"آي دي سي" أنّ "هواوي" سلّمت 12,5 مليون هاتف في الصين خلال هذا الربع، ما يعادل حصة سوقية بـ18,1 بالمئة.



ويأتي انتعاش "هواوي" في الصين بعد أن واجهت الشركة سلسلة من القيود على الصادرات فرضتها ، وحظرا في الدول الغربية، وتحقيقا في قضية فساد في .



بعد ستة أرباع من النمو، انكمش السوق الصيني بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي الأجهزة في السوق 69 مليونا. تصدّرت شركة " " التكنولوجية سوق الهواتف الذكية في خلال الربع الثاني من العام، للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزة شركة "أبل" الأميركية ومنافسيها المحليين مثل "شاومي"، بحسب شركة "آي " الأميركية.وذكر تقرير لـ"آي دي سي" أنّ "هواوي" سلّمت 12,5 مليون هاتف في الصين خلال هذا الربع، ما يعادل حصة سوقية بـ18,1 بالمئة.ويأتي انتعاش "هواوي" في الصين بعد أن واجهت الشركة سلسلة من القيود على الصادرات فرضتها ، وحظرا في الدول الغربية، وتحقيقا في قضية فساد في .بعد ستة أرباع من النمو، انكمش السوق الصيني بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي الأجهزة في السوق 69 مليونا.

وقال كبير المحللين في "آي دي سي" آرثر غو "رغم الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي يواجه تحديات مستمرة، في ظل بقاء ثقة المستهلكين ضعيفة".

وأضاف "يشير هذا الوضع إلى أنه من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الهواتف الذكية على المدى القريب، وسيتعين على السوق التكيف مع بيئة أكثر تعقيدا في النصف الثاني من العام". (سكاي نيوز عربية)