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إقتصاد
في أول يوم تداول.. سهم شركة مدعومة من "ابن ترامب" يتهاوى 24%
Lebanon 24
17-07-2025
|
07:24
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تراجع سهم شركة تجارة الأسلحة النارية عبر الإنترنت "جراب أيه.جن"، المدعومة من أكبر أبناء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بنحو 24% في أول أيام تداوله ببورصة
نيويورك
للأوراق المالية أمس الأربعاء.
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وتم طرح سهم الشركة للتداول من خلال صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وبدأ تداوله أمس في
بورصة نيويورك
.
يذكر أن
دونالد
ترامب
الابن، الذي يعتقد أنه يملك حوالي 1 بالمئة من أسهم الشركة، افتتح التداول في البورصة وسط هتافات "يو.إس.أيه". وبناءً على سعر إغلاق أمس، تبلغ قيمة حصته الآن حوالي 4 ملايين دولار.
ويشغل ترامب الابن، أيضا مقعدا في مجلس إدارة جراب أيه.جن من خلال شركة الاستثمار كابيتال 1789.
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