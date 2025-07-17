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إقتصاد

في أول يوم تداول.. سهم شركة مدعومة من "ابن ترامب" يتهاوى 24%

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:24
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تراجع سهم شركة تجارة الأسلحة النارية عبر الإنترنت "جراب أيه.جن"، المدعومة من أكبر أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنحو 24% في أول أيام تداوله ببورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأربعاء.
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وتم طرح سهم الشركة للتداول من خلال صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وبدأ تداوله أمس في بورصة نيويورك.

يذكر أن دونالد ترامب الابن، الذي يعتقد أنه يملك حوالي 1 بالمئة من أسهم الشركة، افتتح التداول في البورصة وسط هتافات "يو.إس.أيه". وبناءً على سعر إغلاق أمس، تبلغ قيمة حصته الآن حوالي 4 ملايين دولار.

ويشغل ترامب الابن، أيضا مقعدا في مجلس إدارة جراب أيه.جن من خلال شركة الاستثمار كابيتال 1789.
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