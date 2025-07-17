في أول يوم تداول.. سهم شركة مدعومة من "ابن ترامب" يتهاوى 24%

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تراجع سهم شركة تجارة الأسلحة النارية عبر الإنترنت "جراب أيه.جن"، المدعومة من أكبر أبناء الرئيس الأميركي ، بنحو 24% في أول أيام تداوله ببورصة للأوراق المالية أمس الأربعاء.وتم طرح سهم الشركة للتداول من خلال صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وبدأ تداوله أمس في .يذكر أن الابن، الذي يعتقد أنه يملك حوالي 1 بالمئة من أسهم الشركة، افتتح التداول في البورصة وسط هتافات "يو.إس.أيه". وبناءً على سعر إغلاق أمس، تبلغ قيمة حصته الآن حوالي 4 ملايين دولار.ويشغل ترامب الابن، أيضا مقعدا في مجلس إدارة جراب أيه.جن من خلال شركة الاستثمار كابيتال 1789.