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إقتصاد

طرابلس تستقبل سفينة حاويات بيئية عملاقة في مرفئها

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:05
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رست صباح اليوم، في محطة الحاويات التابعة لمرفأ طرابلس، السفينة الحديثة "CMA CGM IRON"، المصنّعة عام 2025، والتي تُعد من أحدث سفن الحاويات وأكثرها تطورا على مستوى العالم، بطول يبلغ 336 مترا وعرض 42 مترا، وتعمل بالميثانول الصديق للبيئة، ما يعكس التزام الشركة المالكة بمعايير الاستدامة البيئية.
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 وتُعد هذه السفينة الأولى من نوعها التي تدخل مرفأ طرابلس، حيث من المتوقع مناولة أكثر من 4200 حاوية نمطية (TEU) خلال عمليات التفريغ والتحميل، في رقم يُسجل كإنجاز قياسي جديد في تاريخ المرفأ ومحطة الحاويات فيه.

 وأكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر في تصريح، أن "وصول سفينة بهذه المواصفات التقنية المتقدمة إلى المرفأ هو محطة مهمة تؤكد على تطور البنية التحتية والاستعدادات اللوجستية التي يتمتع بها مرفأ طرابلس، وقدرته على مواكبة أحدث المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري".

 أضاف: "المرفأ بات اليوم محورا أساسيا على خارطة النقل البحري في شرق المتوسط، ويستقطب كبريات الشركات العالمية بفضل التحديثات المستمرة والتوسعة في خدماته ومرافقه، لا سيما محطة الحاويات المتطورة"، مشددا على أن "هذا الإنجاز يترجم عمليا رؤية إدارة المرفأ في جعله أحد أهم المرافئ التجارية واللوجستية في المنطقة". (الوكالة الوطنية)
 
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