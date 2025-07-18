طرابلس تستقبل سفينة حاويات بيئية عملاقة في مرفئها

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رست ، في محطة الحاويات التابعة لمرفأ ، السفينة الحديثة "CMA CGM IRON"، المصنّعة عام 2025، والتي تُعد من أحدث سفن الحاويات وأكثرها تطورا على مستوى العالم، بطول يبلغ 336 مترا وعرض 42 مترا، وتعمل بالميثانول الصديق للبيئة، ما يعكس الشركة المالكة بمعايير الاستدامة البيئية.وتُعد هذه السفينة الأولى من نوعها التي تدخل مرفأ طرابلس، حيث من المتوقع مناولة أكثر من 4200 حاوية نمطية (TEU) خلال عمليات التفريغ والتحميل، في رقم يُسجل كإنجاز قياسي جديد في تاريخ المرفأ ومحطة الحاويات فيه.وأكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور في تصريح، أن "وصول سفينة بهذه المواصفات التقنية المتقدمة إلى المرفأ هو محطة مهمة تؤكد على تطور البنية التحتية والاستعدادات اللوجستية التي يتمتع بها مرفأ طرابلس، وقدرته على مواكبة أحدث المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري".أضاف: "المرفأ بات اليوم محورا أساسيا على خارطة في شرق المتوسط، ويستقطب كبريات بفضل التحديثات المستمرة والتوسعة في خدماته ومرافقه، لا سيما محطة الحاويات المتطورة"، مشددا على أن "هذا الإنجاز يترجم عمليا رؤية في جعله أحد أهم المرافئ التجارية واللوجستية في المنطقة". (الوكالة الوطنية)