بعد تراجع مبيعات الشركة.. قرار مفاجئ من "تسلا"!

Advertisement

في خطوة تهدف إلى وقف الانخفاض الحاد في المبيعات الذي شهدته الشركة في الأسواق حول العالم، أعلنت ، أمس الأربعاء، البدء بتصنيع نماذج أولية من سيارة منخفضة التكلفة.وتعاني شركة السيارات الكهربائية، التي يملكها الملياردير ، من أسوأ انخفاض فصلي في المبيعات منذ أكثر من عقد، إضافة إلى أرباح جاءت دون توقعات " "، رغم تسجيل هامش ربح أعلى من المتوقع في قطاع تصنيع السيارات.وانخفض سهم تسلا بنسبة 2.6% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.وقالت "تسلا" إنها تتوقع إنتاج كميات كبيرة من السيارة الأرخص التي وعدت بها طويلة في النصف الثاني من هذا العام؛ ما يزيد الآمال في إنعاش الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنًا، خاصة في ، وردود أفعال غاضبة من مستهلكين على آراء السياسية اليمينية المتطرفة.وقال جاكوب ، المحلل في شركة إيماركتر، إن "نتائج تسلا المخيبة للآمال ليست مفاجِئة بالنظر إلى الطريق الصعب الذي سلكته الشركة في الآونة الأخيرة".وأضاف: "سيحقق الطراز بالتكلفة المعقولة حقًّا، نجاحًا كبيرًا من حيث زيادة المبيعات إذا تمكنت تسلا من تسويقه بشكل صحيح".وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي للإيرادات الفصلية بهبوطها 12% رغم طرح نسخة محدثة من الطراز "واي"، الأكثر مبيعًا، والتي كان يأمل المستثمرون في أن تعزز الطلب.(إرم نيوز)