موجة بيع جديدة في وول ستريت بسبب الرسوم الجمركية

Advertisement

تراجعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة، وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك وسط موجة بيع بضغط من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على عشرات الشركاء التجاريين وتقرير الوظائف الذي جاء ضعيفًا على نحو مفاجئ.وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 101.60 نقطة بما يعادل 1.60% إلى 6237.79 نقطة، فيما خسر 2.36% خلال الأسبوع.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 472.78 نقطة أو 2.24% إلى 20649.67 نقطة، في حين سجل انخفض 2.17% خلال الأسبوع.