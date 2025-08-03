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إقتصاد
ليبيا توقع اتفاقاً مرتقباً مع "إكسون موبيل" لاستكشاف الغاز البحري
Lebanon 24
03-08-2025
|
00:02
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كشف تقرير أميركي عن استعداد شركة "إكسون موبيل" للتوصل إلى اتفاق يمنحها حقوق استكشاف
الغاز
الطبيعي قبالة السواحل
الليبية
،
بعد سنوات
من غياب الاهتمام الدولي بموارد الطاقة في
ليبيا
.
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وأشار موقع "إنرجي إنتلجنس" المتخصص في أسواق الطاقة إلى أن الشركة
الأمريكية
العملاقة تتخذ خطوة استراتيجية للعودة إلى السوق الليبية بعد نحو عقد من الانقطاع، حيث تستعد للمشاركة في أول جولة عطاءات نفطية تطلقها
المؤسسة الوطنية للنفط
، بمشاركة أكثر من 40
شركة عالمية
.
وفي السياق ذاته، توقع محللو "
وول ستريت
" أداءً إيجابيًا لأسهم "إكسون موبيل"، محددين سعرًا مستهدفًا يبلغ 123 دولارًا للسهم خلال عام، مقارنة بسعره الحالي البالغ 112.20 دولارًا، ما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 10.35%، ويعكس تفاؤل الأسواق بمشاريع الشركة التوسعية، بما في ذلك خططها في ليبيا.
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