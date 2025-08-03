ليبيا توقع اتفاقاً مرتقباً مع "إكسون موبيل" لاستكشاف الغاز البحري

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كشف تقرير أميركي عن استعداد شركة "إكسون موبيل" للتوصل إلى اتفاق يمنحها حقوق استكشاف الطبيعي قبالة السواحل ، من غياب الاهتمام الدولي بموارد الطاقة في .وأشار موقع "إنرجي إنتلجنس" المتخصص في أسواق الطاقة إلى أن الشركة العملاقة تتخذ خطوة استراتيجية للعودة إلى السوق الليبية بعد نحو عقد من الانقطاع، حيث تستعد للمشاركة في أول جولة عطاءات نفطية تطلقها ، بمشاركة أكثر من 40 .وفي السياق ذاته، توقع محللو " " أداءً إيجابيًا لأسهم "إكسون موبيل"، محددين سعرًا مستهدفًا يبلغ 123 دولارًا للسهم خلال عام، مقارنة بسعره الحالي البالغ 112.20 دولارًا، ما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 10.35%، ويعكس تفاؤل الأسواق بمشاريع الشركة التوسعية، بما في ذلك خططها في ليبيا.