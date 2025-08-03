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إقتصاد
البيت الأبيض: لا مراجعة للرسوم الجمركية بدون صفقات تجارية جديدة
Lebanon 24
03-08-2025
|
23:00
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أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت، أن
واشنطن
لن تراجع الرسوم الجمركية في غياب صفقات تجارية جديدة، في حال رد فعل سلبي من جانب الأسواق.
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وبشأن الرسوم، قال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز": "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية".
وأضاف: "أجبرنا
أوروبا
على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وقع يوم 1 آب أمرًا تنفيذيًا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها
دول الاتحاد الأوروبي
.
وتجري
الولايات المتحدة
مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأميركية. (روسيا اليوم)
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