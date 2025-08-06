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إقتصاد
مشاريع بـ14 مليار دولار.. سوريا منفتحة للاستثمار!
Lebanon 24
06-08-2025
|
09:20
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قال رئيس
هيئة الاستثمار
السورية
، طلال
الهلالي
، إن الحكومة السورية وقعت مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية لتنفيذ 12 مشروعًا بقيمة 14 مليار دولار.
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وأشار إلى أن
مطار دمشق الدولي
هو واحد من هذه الاستثمارات إذ تبلغ قيمة استثماره 4 مليارات دولار، إضافة إلى مترو
دمشق
حيث يبلغ استثماره 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري.
وأوضح الهلالي أن قائمة المشروعات تضم أيضًا، أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، وفق
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
".
وأكد أن هذه المشاريع هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين
سوريا
والمستثمرين العالميين، وليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية.
واشار إلى أن سوريا عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء، كما أنها منفتحة للاستثمار.
(العربية)
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