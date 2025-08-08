قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين

Advertisement

سجلت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية قفزة جديدة خلال 2025، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شباط 2023، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مدفوعة بارتفاع قياسي في أسعار اللحوم والزيوت النباتية، رغم تراجع الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.وذكرت "فاو" أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.1 نقطة، بزيادة 1.6% عن حزيران، وهو مستوى يبتعد بنسبة 18.8% فقط عن الذروة التاريخية التي سُجلت في آآذار 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.ارتفع مؤشر أسعار اللحوم 1.2% ليصل إلى 127.3 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بزيادة الطلب من والولايات المتحدة. وجاء هذا في ظل تقلص أعداد الماشية في أميركا بفعل الجفاف، واستمرار الصين في استيراد كميات قياسية من لحوم الأبقار، رغم فتحها تحقيقًا رسميًا بشأن الواردات.في المقابل، تراجعت أسعار لحوم الخنازير بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب في ، بينما شهدت لحوم الدواجن ارتفاعًا طفيفًا مع استئناف الاستيراد من بعد استعادتها صفة "خالٍ من إنفلونزا الطيور".قفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.1% إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا ودوار الشمس بفعل شح المعروض وزيادة الطلب، رغم تراجع أسعار زيت الشلجم مع وصول محاصيل جديدة إلى .تراجع مؤشر أسعار الحبوب إلى أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات، بفعل الضغوط الموسمية على إمدادات القمح. كما انخفضت أسعار 1.8% وسط وفرة المعروض، وسجّل قطاع الألبان أول تراجع منذ نيسان 2024، مع انخفاض أسعار الزبد ومساحيق الحليب رغم ارتفاع الجبن.أما السكر، فقد واصل هبوطه للشهر الخامس على التوالي، متأثرًا بتوقعات زيادة الإنتاج في البرازيل والهند، والتي غلبت على أثر تحسن الطلب العالمي.يحذر خبراء من أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت قد يغذي موجة تضخمية جديدة، خاصة في الدول المستوردة للغذاء، مما يفاقم أعباء المعيشة لدى الأسر محدودة الدخل، لا سيما في دول الجنوب العالمي.وتبقى تطورات الأسعار مرهونة بالعوامل المناخية، والاستقرار الجيوسياسي، ومستوى الطلب العالمي، خصوصًا من والصين.