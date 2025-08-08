Advertisement

إقتصاد

قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:28
A-
A+
Doc-P-1402494-638902888317460924.png
Doc-P-1402494-638902888317460924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية قفزة جديدة خلال تموز 2025، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شباط 2023، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مدفوعة بارتفاع قياسي في أسعار اللحوم والزيوت النباتية، رغم تراجع الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.
Advertisement

وذكرت "فاو" أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.1 نقطة، بزيادة 1.6% عن حزيران، وهو مستوى يبتعد بنسبة 18.8% فقط عن الذروة التاريخية التي سُجلت في آآذار 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لحوم الأبقار والأغنام في الصدارة

ارتفع مؤشر أسعار اللحوم 1.2% ليصل إلى 127.3 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بزيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة. وجاء هذا في ظل تقلص أعداد الماشية في أميركا بفعل الجفاف، واستمرار الصين في استيراد كميات قياسية من لحوم الأبقار، رغم فتحها تحقيقًا رسميًا بشأن الواردات.

في المقابل، تراجعت أسعار لحوم الخنازير بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي، بينما شهدت لحوم الدواجن ارتفاعًا طفيفًا مع استئناف الاستيراد من البرازيل بعد استعادتها صفة "خالٍ من إنفلونزا الطيور".

الزيوت النباتية تسجل قفزة بثلاث سنوات

قفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.1% إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا ودوار الشمس بفعل شح المعروض وزيادة الطلب، رغم تراجع أسعار زيت الشلجم مع وصول محاصيل جديدة إلى أوروبا.

الحبوب ومنتجات الألبان والسكر تتراجع

تراجع مؤشر أسعار الحبوب إلى أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات، بفعل الضغوط الموسمية على إمدادات القمح. كما انخفضت أسعار الأرز 1.8% وسط وفرة المعروض، وسجّل قطاع الألبان أول تراجع منذ نيسان 2024، مع انخفاض أسعار الزبد ومساحيق الحليب رغم ارتفاع الجبن.

أما السكر، فقد واصل هبوطه للشهر الخامس على التوالي، متأثرًا بتوقعات زيادة الإنتاج في البرازيل والهند، والتي غلبت على أثر تحسن الطلب العالمي.

مخاوف من دورة تضخمية جديدة

يحذر خبراء من أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت قد يغذي موجة تضخمية جديدة، خاصة في الدول المستوردة للغذاء، مما يفاقم أعباء المعيشة لدى الأسر محدودة الدخل، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

وتبقى تطورات الأسعار مرهونة بالعوامل المناخية، والاستقرار الجيوسياسي، ومستوى الطلب العالمي، خصوصًا من الولايات المتحدة والصين.
مواضيع ذات صلة
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
lebanon 24
09/08/2025 01:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
lebanon 24
09/08/2025 01:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى منذ عامين... معدن يقفز إلى أعلى مستوى!
lebanon 24
09/08/2025 01:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أسعار النفط سجلت مستويات هي الأعلى منذ 3 سنوات
lebanon 24
09/08/2025 01:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:35 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:43 | 2025-08-08
09:23 | 2025-08-08
09:05 | 2025-08-08
07:27 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24