إقتصاد

مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:00
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تركيز المشاركين في السوق على المحادثات الأميركية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وبيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو التي قد تُقدم رؤية أوضح لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,378.49 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 يوليو يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3,441.20 دولار.
