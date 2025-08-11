مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب

Advertisement

تراجعت أسعار ، اليوم الاثنين، مع تركيز المشاركين في السوق على المحادثات الأميركية الروسية بشأن الحرب في ، وبيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو التي قد تُقدم رؤية أوضح لتوقعات بشأن أسعار الفائدة.وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,378.49 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 يوليو يوم الجمعة.وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3,441.20 دولار.