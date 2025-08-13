شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تعرض شراء متصفح "غوغل كروم".. بمبلغ خيالي!

Advertisement

قدمت شركة بيربلكستي عرضًا رسميًا لشراء متصفح كروم بقيمة 34.5 مليار دولار، في ظل القضائية التي تواجه "غوغل" بشأن الاحتكار في . ويخطط لتمويله بالتعاون مع مستثمرين خارجيين لم تُكشف هويتهم بعد.وتعد "بيربلكستي" من أبرز منافسي غوغل في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال الاستحواذ على كروم للوصول إلى أكثر من 3.45 مليار مستخدم حول العالم، وتحقيق حصة سوقية تتجاوز 63% بين المتصفحات.وغوغل، من جهتها، رفضت التعليق وأعلنت نيتها استئناف الحكم القضائي المتعلق بالاحتكار، ما قد يؤخر أي إجراءات تصحيحية، فيما يرى بعض الخبراء أن عروض بيربلكستي قد تكون دعائية أكثر منها محاولات حقيقية للاستحواذ، لكنها تبقى خطوة استراتيجية قوية في سوق الإنترنت والذكاء الاصطناعي.