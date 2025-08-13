Advertisement

إقتصاد

شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تعرض شراء متصفح "غوغل كروم".. بمبلغ خيالي!

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1404222-638906928562218622.png
Doc-P-1404222-638906928562218622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدمت شركة بيربلكستي عرضًا رسميًا لشراء متصفح غوغل كروم بقيمة 34.5 مليار دولار، في ظل القضايا القضائية التي تواجه "غوغل" بشأن الاحتكار في الولايات المتحدة. ويخطط العرض لتمويله بالتعاون مع مستثمرين خارجيين لم تُكشف هويتهم بعد.
Advertisement

وتعد "بيربلكستي" من أبرز منافسي غوغل في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال الاستحواذ على كروم للوصول إلى أكثر من 3.45 مليار مستخدم حول العالم، وتحقيق حصة سوقية تتجاوز 63% بين المتصفحات.

وغوغل، من جهتها، رفضت التعليق وأعلنت نيتها استئناف الحكم القضائي المتعلق بالاحتكار، ما قد يؤخر أي إجراءات تصحيحية، فيما يرى بعض الخبراء أن عروض بيربلكستي قد تكون دعائية أكثر منها محاولات حقيقية للاستحواذ، لكنها تبقى خطوة استراتيجية قوية في سوق الإنترنت والذكاء الاصطناعي.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
lebanon 24
13/08/2025 16:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يفك ألغاز الحضارات القديمة: تعرفوا إلى Aeneas من غوغل
lebanon 24
13/08/2025 16:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لمتصفحي كروم... ميزة جديدة من غوغل تعرفوا عليها!
lebanon 24
13/08/2025 16:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنافسة كروم... OpenAI تستعد لإطلاق متصفح ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/08/2025 16:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:35 | 2025-08-13
09:27 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
08:26 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24