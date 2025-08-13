35
إقتصاد
شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تعرض شراء متصفح "غوغل كروم".. بمبلغ خيالي!
Lebanon 24
13-08-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت شركة بيربلكستي عرضًا رسميًا لشراء متصفح
غوغل
كروم بقيمة 34.5 مليار دولار، في ظل
القضايا
القضائية التي تواجه "غوغل" بشأن الاحتكار في
الولايات المتحدة
. ويخطط
العرض
لتمويله بالتعاون مع مستثمرين خارجيين لم تُكشف هويتهم بعد.
Advertisement
وتعد "بيربلكستي" من أبرز منافسي غوغل في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال الاستحواذ على كروم للوصول إلى أكثر من 3.45 مليار مستخدم حول العالم، وتحقيق حصة سوقية تتجاوز 63% بين المتصفحات.
وغوغل، من جهتها، رفضت التعليق وأعلنت نيتها استئناف الحكم القضائي المتعلق بالاحتكار، ما قد يؤخر أي إجراءات تصحيحية، فيما يرى بعض الخبراء أن عروض بيربلكستي قد تكون دعائية أكثر منها محاولات حقيقية للاستحواذ، لكنها تبقى خطوة استراتيجية قوية في سوق الإنترنت والذكاء الاصطناعي.
(الجزيرة)
