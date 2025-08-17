Advertisement

أصدرت في إقليم كيب الغربية بجنوب حكمًا بإلغاء ترخيص بيئي مُنح سابقًا لشركتي "توتال إنرجيز" و"شل" لاستكشاف في المياه البحرية قبالة الإقليم، بسبب قصور في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.وأوضحت القاضية نوباهلي مانغكو-لوكود أن الشركات بحاجة إلى مراجعة التقييمات لمعالجة أوجه القصور، بما في ذلك الآثار المحتملة لتسرب النفط والتغير المناخي. وأكدت "توتال إنرجيز" التزامها بالقوانين المحلية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الحكم لاتخاذ الخطوات المقبلة.ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من المواجهات القضائية بين شركات النفط ومنظمات بيئية في ، وسط اهتمام متزايد بالساحل للبلاد لاستكشاف موارد النفط في حوض "أورانج" الغني وغير المستكشف.