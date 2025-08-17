Advertisement

إقتصاد

في جنوب أفريقيا: إلغاء ترخيص شركتي "توتال إنرجيز" و"شل" لاستكشاف النفط

Lebanon 24
17-08-2025 | 15:30
أصدرت المحكمة العليا في إقليم كيب الغربية بجنوب أفريقيا حكمًا بإلغاء ترخيص بيئي مُنح سابقًا لشركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"شل" البريطانية لاستكشاف النفط في المياه البحرية قبالة الإقليم، بسبب قصور في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
وأوضحت القاضية نوباهلي مانغكو-لوكود أن الشركات بحاجة إلى مراجعة التقييمات لمعالجة أوجه القصور، بما في ذلك الآثار المحتملة لتسرب النفط والتغير المناخي. وأكدت "توتال إنرجيز" التزامها بالقوانين المحلية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الحكم لاتخاذ الخطوات المقبلة.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من المواجهات القضائية بين شركات النفط ومنظمات بيئية في جنوب أفريقيا، وسط اهتمام متزايد بالساحل الغربي للبلاد لاستكشاف موارد النفط في حوض "أورانج" الغني وغير المستكشف.
 
(الجزيرة)
