الجزائر.. توقيع اتفاقيتين مع "أوكسيدنتال بتروليوم" لتقييم الإمكانيات النفطية

وقعت لتثمين موارد المحروقات في "ألنفط" والشركة الأميركية "أوكسيدنتال بتروليوم" اتفاقيتين لإجراء دراستين لتقييم الإمكانيات النفطية في محيطين بالعوابد وظهار شمال حوضي بركين وواد مية.وأوضح بيان "ألنفط" أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لإيجاد فرص استثمار جديدة في استكشاف وتطوير المحروقات، في إطار مشترك بتثمين الموارد وتحقيق الاستدامة في المجال الطاقوي.