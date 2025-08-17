28
إقتصاد
الجزائر.. توقيع اتفاقيتين مع "أوكسيدنتال بتروليوم" لتقييم الإمكانيات النفطية
Lebanon 24
17-08-2025
|
16:00
A-
A+
وقعت
الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات في
الجزائر
"ألنفط" والشركة الأميركية "أوكسيدنتال بتروليوم" اتفاقيتين لإجراء دراستين لتقييم الإمكانيات النفطية في محيطين بالعوابد وظهار شمال حوضي بركين وواد مية.
وأوضح بيان "ألنفط" أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لإيجاد فرص استثمار جديدة في استكشاف وتطوير المحروقات، في إطار
التزام
مشترك بتثمين الموارد وتحقيق الاستدامة في المجال الطاقوي.
