إقتصاد

روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:56
قالت السفارة الروسية في الهند إن نيودلهي ستستورد نفس كمية النفط الروسي تقريبا رغم التطورات الأخيرة، مشيرة إلى مواصلة إمدادات النفط وتطوير آليات الدفع مع الهند.
وأضافت أن البلدين لطالما نجحا في إيجاد سبل للعمل بما يخدم مصالحهما رغم كل الصعوبات، حيث ارتفعت المدفوعات بالروبية الهندية تحت ضغط سابق، وهذا مؤشر.

وتابعت "الهند تُدرك أنه لا توجد فرصة لتغيير الإمدادات، وأن الأرباح مرتفعة جدًا بالنسبة لها".
