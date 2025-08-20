روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند

Advertisement

قالت في إن ستستورد نفس كمية تقريبا رغم التطورات الأخيرة، مشيرة إلى مواصلة إمدادات وتطوير آليات الدفع مع الهند.وأضافت أن البلدين لطالما نجحا في إيجاد سبل للعمل بما يخدم مصالحهما رغم كل الصعوبات، حيث ارتفعت المدفوعات بالروبية تحت ضغط سابق، وهذا مؤشر.وتابعت "الهند تُدرك أنه لا توجد فرصة لتغيير الإمدادات، وأن الأرباح مرتفعة جدًا بالنسبة لها".