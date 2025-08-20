29
إقتصاد
12 عرض لإدارة مطار الموصل.. ماذا ستختار الحكومة العراقية؟
Lebanon 24
20-08-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقت الحكومة
العراقية
12 عرضًا من شركات عالمية لإدارة وتشغيل مطار
الموصل
الدولي، في خطوة تعد الأولى من نوعها في
العراق
.
عقدت لجنة الأمر الديواني الخاصة باختيار الشركة اجتماعها الأول في صالة الاستقبال بالمطار، برئاسة محافظ نينوى عبد
القادر
الدخيل وبحضور ممثلين عن سلطة الطيران المدني وإدارة المطارات العراقية.
وقال المحافظ إن اللجنة ستضع خلال 72 ساعة معايير دقيقة لترجيح العروض، على أن يتم رفع النتائج إلى
مجلس الوزراء
للمصادقة على الشركة الفائزة. وأضاف أن تشغيل
المطار
عبر شركة عالمية سيضيف بعدًا تنمويًا لمحافظة نينوى والعراق عمومًا.
وأكد مدير عام المطارات العراقية
حسين علي
أن اختيار الشركة سيتم وفق معايير فنية وتقنية ومالية دقيقة لضمان إدارة مطار متطور بمعايير دولية، مع الإعلان عن الفائز قريبًا بعد استكمال تقييم العروض.
تابع
