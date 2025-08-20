12 عرض لإدارة مطار الموصل.. ماذا ستختار الحكومة العراقية؟

Advertisement

تلقت الحكومة 12 عرضًا من شركات عالمية لإدارة وتشغيل مطار الدولي، في خطوة تعد الأولى من نوعها في .عقدت لجنة الأمر الديواني الخاصة باختيار الشركة اجتماعها الأول في صالة الاستقبال بالمطار، برئاسة محافظ نينوى عبد الدخيل وبحضور ممثلين عن سلطة الطيران المدني وإدارة المطارات العراقية.وقال المحافظ إن اللجنة ستضع خلال 72 ساعة معايير دقيقة لترجيح العروض، على أن يتم رفع النتائج إلى للمصادقة على الشركة الفائزة. وأضاف أن تشغيل عبر شركة عالمية سيضيف بعدًا تنمويًا لمحافظة نينوى والعراق عمومًا.وأكد مدير عام المطارات العراقية أن اختيار الشركة سيتم وفق معايير فنية وتقنية ومالية دقيقة لضمان إدارة مطار متطور بمعايير دولية، مع الإعلان عن الفائز قريبًا بعد استكمال تقييم العروض.