Advertisement

إقتصاد

12 عرض لإدارة مطار الموصل.. ماذا ستختار الحكومة العراقية؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1406960-638912986867639973.png
Doc-P-1406960-638912986867639973.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقت الحكومة العراقية 12 عرضًا من شركات عالمية لإدارة وتشغيل مطار الموصل الدولي، في خطوة تعد الأولى من نوعها في العراق.
Advertisement

عقدت لجنة الأمر الديواني الخاصة باختيار الشركة اجتماعها الأول في صالة الاستقبال بالمطار، برئاسة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وبحضور ممثلين عن سلطة الطيران المدني وإدارة المطارات العراقية.

وقال المحافظ إن اللجنة ستضع خلال 72 ساعة معايير دقيقة لترجيح العروض، على أن يتم رفع النتائج إلى مجلس الوزراء للمصادقة على الشركة الفائزة. وأضاف أن تشغيل المطار عبر شركة عالمية سيضيف بعدًا تنمويًا لمحافظة نينوى والعراق عمومًا.

وأكد مدير عام المطارات العراقية حسين علي أن اختيار الشركة سيتم وفق معايير فنية وتقنية ومالية دقيقة لضمان إدارة مطار متطور بمعايير دولية، مع الإعلان عن الفائز قريبًا بعد استكمال تقييم العروض.
مواضيع ذات صلة
بعدما كان "داعش" قد دمّّره.. العراق يعيد افتتاح مطار الموصل
lebanon 24
20/08/2025 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النقل العراقية للجزيرة: تعليق مؤقت للرحلات في مطار البصرة كإجراء احترازي بسبب الأوضاع في المنطقة
lebanon 24
20/08/2025 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها
lebanon 24
20/08/2025 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: آبل ستشارك في تصنيع أشباه الموصلات في البلاد لعدة سنوات
lebanon 24
20/08/2025 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2025-08-20
10:51 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
09:30 | 2025-08-20
09:00 | 2025-08-20
08:07 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24