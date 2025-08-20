Advertisement

إقتصاد

الصين.. بحث السماح باستخدام عملات مستقرة مدعومة باليوان

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1407024-638913092129503324.png
Doc-P-1407024-638913092129503324.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبحث الصين السماح باستخدام عملات مستقرة مدعومة باليوان لأول مرة بهدف تعزيز انتشار عملتها على نطاق عالمي وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وفقاً لمصادر مطلعة على الملف تحدثت لوكالة رويترز.
Advertisement

وقالت المصادر إن مجلس الدولة الصيني، وهو بمثابة الحكومة، سيستعرض في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري خارطة طريق لتوسيع نطاق استخدام اليوان عالمياً، تتضمن آليات اعتماد العملات المستقرة وتوزيع مسؤوليات الهيئات التنظيمية المحلية، إلى جانب وضع ضوابط للحد من المخاطر المحتملة.

وأضافت أن القيادة العليا في بكين ستعقد جلسة دراسية بنهاية آب 2025 تركز على «تدويل اليوان» ودور العملات المستقرة، التي تشهد توسعاً متزايداً عالمياً، ومن المرجح أن تحدد هذه الاجتماعات الإطار العام لاستخدام هذه الأداة المالية وتوجهات تطبيقها في الأنشطة التجارية.

ويمثل ذلك انعطافة كبيرة في الموقف الصيني من الأصول الرقمية، بعد أن فرضت بكين حظراً شاملاً على تداول وتعدين العملات المشفرة في 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، غير أن تصاعد نفوذ العملات المستقرة المرتبطة بالدولار في الأسواق العالمية، خاصة في التجارة الإلكترونية والتحويلات عبر الحدود، يبدو أنه دفع الصين إلى إعادة النظر في استراتيجيتها.

وتشير بيانات منصة «سويفت» إلى أن حصة اليوان من المدفوعات العالمية تراجعت إلى 2.88% في حزيران 2025، وهو أدنى مستوى منذ عامين، مقابل 47.19% للدولار. هذا التراجع يتعارض مع طموحات بكين لجعل عملتها منافساً حقيقياً للدولار واليورو.

ويأتي التحرك الصيني في وقت بدأت فيه دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان خطوات عملية لإطلاق عملات مستقرة محلية، بينما أقرت هونغ كونغ مطلع أغسطس تشريعاً ينظم إصدار هذه العملات، ما يجعلها من أوائل الأسواق العالمية في هذا المجال.

وتوقعت المصادر أن تكون هونغ كونغ وشنغهاي بوابتين رئيسيتين لتسريع تنفيذ الخطة الجديدة، على أن تبحث السلطات توسيع استخدام اليوان والعملات المستقرة في التجارة عبر الحدود خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون نهاية الشهر الجاري.

وبحسب تقديرات بنك ستاندرد تشارترد، فإن السوق العالمية للعملات المستقرة التي تقدر بنحو 247 مليار دولار قد تصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028، ما يفتح الباب أمام اليوان المدعوم رقمياً ليكون لاعباً رئيسياً في النظام المالي العالمي.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
بنظرة مستقرة.. "S&P" ترفع تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية
lebanon 24
20/08/2025 19:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أسقطت باكستان مقاتلة هندية متطورة باستخدام معدات صينية؟
lebanon 24
20/08/2025 19:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: الصين تحث الشركات على تجنب استخدام شرائح إنفيديا لأغراض حكومية
lebanon 24
20/08/2025 19:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يناشد الصين "استخدام نفوذها على روسيا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
20/08/2025 19:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
09:30 | 2025-08-20
09:00 | 2025-08-20
08:30 | 2025-08-20
08:07 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24