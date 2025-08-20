تغيير اسم مطار برج العرب ليصبح "مطار الإسكندرية الدولي"

Advertisement

(روسيا اليوم)

أعلنت تغيير الاسم الرسمي لمطار الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي، اعتبارا من 4 أيلول 2025.ويشمل التغيير تحديث رمز المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO من: HEBA إلى HEAXويأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.وشرعت هيئة الطيران المدني في أوائل سنة 1998، في بحث إقامة مطار دولي جديد على جزء من أرض قاعدة برج العرب الجوية، والتي كانت أرضها مخصصة أصلاً لهيئة الطيران المدني، كلفت الهيئة بوضع تصميم لإنشاء مطار دولي لاستقبال الرحلات الجوية بدلًا من مطار النزهة الذي لا تتحمل ممراته الطائرات الكبيرة لطبيعة الأرض السبخة، بالإضافة إلى وجود عوائق من المباني المخالفة لحقوق الارتفاع حول المطار، وفي أكتوبر 2010 افتتح مبنى رقم 1 للمطار.