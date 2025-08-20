29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تغيير اسم مطار برج العرب ليصبح "مطار الإسكندرية الدولي"
Lebanon 24
20-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
محافظة الإسكندرية
تغيير الاسم الرسمي لمطار
برج العرب
الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي، اعتبارا من 4 أيلول 2025.
Advertisement
ويشمل التغيير تحديث رمز
المطار
المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO من: HEBA إلى HEAX
ويأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.
وشرعت هيئة الطيران المدني
المصرية
في أوائل سنة 1998، في بحث إقامة مطار دولي جديد على جزء من أرض قاعدة برج العرب الجوية، والتي كانت أرضها مخصصة أصلاً لهيئة الطيران المدني، كلفت الهيئة
المكتب الاستشاري
بوضع تصميم لإنشاء مطار دولي لاستقبال الرحلات الجوية بدلًا من مطار النزهة الذي لا تتحمل ممراته الطائرات الكبيرة لطبيعة الأرض السبخة، بالإضافة إلى وجود عوائق من المباني المخالفة لحقوق الارتفاع حول المطار، وفي أكتوبر 2010 افتتح مبنى رقم 1 للمطار.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سلطات مطار كركوك: لا تغييرات بجدول الرحلات جراء سقوط مقذوفات بمحيط المطار
Lebanon 24
سلطات مطار كركوك: لا تغييرات بجدول الرحلات جراء سقوط مقذوفات بمحيط المطار
21/08/2025 08:58:15
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
Lebanon 24
وصول بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
21/08/2025 08:58:15
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ جورج عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ جورج عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
21/08/2025 08:58:15
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
21/08/2025 08:58:15
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
01:45 | 2025-08-21
21/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخدم موسكو.. عقوبات بريطانية جديدة على شبكات عملات رقمية
Lebanon 24
تخدم موسكو.. عقوبات بريطانية جديدة على شبكات عملات رقمية
23:32 | 2025-08-20
20/08/2025 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مستحقات مالية كبيرة على الدولة
Lebanon 24
مستحقات مالية كبيرة على الدولة
22:32 | 2025-08-20
20/08/2025 10:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
11 منتجعًا عالميًا في جزيرة شورى.. السعودية تطلق وجهتها السياحية الأبرز
Lebanon 24
11 منتجعًا عالميًا في جزيرة شورى.. السعودية تطلق وجهتها السياحية الأبرز
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة تطالُ "OMT" و "Whish".. هذه حقيقتها
Lebanon 24
حملة تطالُ "OMT" و "Whish".. هذه حقيقتها
13:57 | 2025-08-20
20/08/2025 01:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:45 | 2025-08-21
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
23:32 | 2025-08-20
تخدم موسكو.. عقوبات بريطانية جديدة على شبكات عملات رقمية
22:32 | 2025-08-20
مستحقات مالية كبيرة على الدولة
15:00 | 2025-08-20
11 منتجعًا عالميًا في جزيرة شورى.. السعودية تطلق وجهتها السياحية الأبرز
13:57 | 2025-08-20
حملة تطالُ "OMT" و "Whish".. هذه حقيقتها
13:47 | 2025-08-20
بعد ضبط "دولارات مزيفة".. ما المطلوب من مصرف لبنان؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24