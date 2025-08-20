Advertisement

إقتصاد

تغيير اسم مطار برج العرب ليصبح "مطار الإسكندرية الدولي"

Lebanon 24
20-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1407107-638913215306186595.jpg
Doc-P-1407107-638913215306186595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت محافظة الإسكندرية تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي، اعتبارا من 4 أيلول 2025.
Advertisement

ويشمل التغيير تحديث رمز المطار المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO من: HEBA إلى HEAX

ويأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.

وشرعت هيئة الطيران المدني المصرية في أوائل سنة 1998، في بحث إقامة مطار دولي جديد على جزء من أرض قاعدة برج العرب الجوية، والتي كانت أرضها مخصصة أصلاً لهيئة الطيران المدني، كلفت الهيئة المكتب الاستشاري بوضع تصميم لإنشاء مطار دولي لاستقبال الرحلات الجوية بدلًا من مطار النزهة الذي لا تتحمل ممراته الطائرات الكبيرة لطبيعة الأرض السبخة، بالإضافة إلى وجود عوائق من المباني المخالفة لحقوق الارتفاع حول المطار، وفي أكتوبر 2010 افتتح مبنى رقم 1 للمطار.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سلطات مطار كركوك: لا تغييرات بجدول الرحلات جراء سقوط مقذوفات بمحيط المطار
lebanon 24
21/08/2025 08:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
lebanon 24
21/08/2025 08:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ جورج عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
lebanon 24
21/08/2025 08:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
lebanon 24
21/08/2025 08:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:45 | 2025-08-21
23:32 | 2025-08-20
22:32 | 2025-08-20
15:00 | 2025-08-20
13:57 | 2025-08-20
13:47 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24