خلال معرض دمشق الدولي.. سوريا تطلق خارطة استثمارية جديدة

ويتكون جناح الوزارة من عدة أقسام تشمل، قسم إدارة الاقتصاد، وقسم إدارة الصناعة، وقسم إدارة التجارة الداخلية، وقسم المدن الصناعية، وقسم الخارطة الاستثمارية، إضافة إلى قسم مديرية الابتكار "مدرسة ETC".



تشارك والصناعة في معرض الدولي بدورته الـ 62 عبر جناح متكامل يعرض خططها المستقبلية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الصناعة الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تسعى المشاركة إلى إبراز منتجات المؤسسات العامة والفرص الاستثمارية المتاحة، والتأكيد على الارتباط الوثيق بين الوزارة والمواطنين من خلال تقديم خدمة عملاء احترافية، إلى جانب تسليط الضوء على المدن الصناعية والفرص الواعدة فيها.



وأوضح زكور أن جناح الوزارة يتضمن برنامجاً من الندوات واللقاءات، يشمل مناقشة السياسات الاقتصادية الجديدة، وحماية العلامات التجارية والابتكار، ومستقبل الاقتصاد الرقمي، إلى جانب لقاءات مع المستثمرين ومديري المدن الصناعية، وندوات حول المنافسة وحماية المستهلك والصناعة الوطنية وتحدياتها.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الـ 62 من معرض دمشق الدولي خلال الفترة من 27 آب الحالي وحتى 5 ايلول المقبل.