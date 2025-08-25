Advertisement

إقتصاد

خلال معرض دمشق الدولي.. سوريا تطلق خارطة استثمارية جديدة

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:40
تشارك وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 عبر جناح متكامل يعرض خططها المستقبلية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الصناعة الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويتكون جناح الوزارة من عدة أقسام تشمل، قسم إدارة الاقتصاد، وقسم إدارة الصناعة، وقسم إدارة التجارة الداخلية، وقسم المدن الصناعية، وقسم الخارطة الاستثمارية، إضافة إلى قسم مديرية الابتكار "مدرسة ETC".

وقال مدير جناح الوزارة، إيهاب زكور، إن مشاركة الوزارة تهدف إلى إبراز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، وعرض خارطة استثمارية شاملة للعقارات والوحدات الاقتصادية المملوكة لها، وتسليط الضوء على المصانع والشركات التجارية المطروحة للاستثمار، فضلاً عن التركيز على السياسات الرامية إلى خدمة المواطن وتطوير الأداء الاقتصادي والإداري، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
كما تسعى المشاركة إلى إبراز منتجات المؤسسات العامة والفرص الاستثمارية المتاحة، والتأكيد على الارتباط الوثيق بين الوزارة والمواطنين من خلال تقديم خدمة عملاء احترافية، إلى جانب تسليط الضوء على المدن الصناعية والفرص الواعدة فيها.

وأوضح زكور أن جناح الوزارة يتضمن برنامجاً من الندوات واللقاءات، يشمل مناقشة السياسات الاقتصادية الجديدة، وحماية العلامات التجارية والابتكار، ومستقبل الاقتصاد الرقمي، إلى جانب لقاءات مع المستثمرين ومديري المدن الصناعية، وندوات حول المنافسة وحماية المستهلك والصناعة الوطنية وتحدياتها.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي خلال الفترة من 27 آب الحالي وحتى 5 ايلول المقبل.
