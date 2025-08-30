تسلا بين تراجع المبيعات وتقييم التريليون

Advertisement

تُرجِع أوساط السوق جانبًا من تراجع التسليمات إلى إغلاقات مؤقتة لإعادة تهيئة خطوط الإنتاج، وإلى الضجيج السياسي المحيط برئيس الشركة، وهي عوامل ترى بعض التقديرات أنها عابرة وقد تسمح بارتداد أحجام البيع في نصف العام الثاني. في المقابل، يستمر ضغط التسعير وسط منافسة أشدّ في سوق المركبات الكهربائية، مع تأثيرات لتراجع الإعفاءات الضريبية الأميركية، وهو ما انعكس على هوامش الربح.قطاع توليد الطاقة وتخزينها لدى تسلا أظهر مسارًا تصاعديًا على المدى ، لكنه سجّل في الربع الأخير انخفاضًا 7% سنويًا، مع مساهمة تُقدّر بنحو 12% من الإيرادات الفصلية. المؤيدون يرونه رافعة مستقبلية تعتمد على انتشار البنية وتراكم القواعد التشغيلية، فيما يعتبره المتحفظون محدود الأثر على قصة الاستثمار الأساسية راهنًا.تؤكد الشركة أن الإنتاج الضخم لشاحنتها وسيارة الأجرة ذاتية القيادة "مقرر" بحلول 2026، وتُجرى تجارب محدودة في بوجود موظف أمان داخل المركبة. غير أن الجدول التجاري ما يزال رهين اختبارات السلامة والموافقات التنظيمية، ما يجعل عائدات هذا المسار افتراضية إلى حين اتضاح الأطر التنظيمية والسعة التشغيلية.