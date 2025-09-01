Advertisement

إقتصاد

روسيا تضخ 11.5 مليار متر مكعب غاز إلى أوروبا

Lebanon 24
01-09-2025 | 10:51
ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط "السيل التركي" بنحو 7% خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم الغاز المضخوخ عبر نقطة العبور على الحدود البلغارية التركية حوالي 11.5 مليار متر مكعب خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 6.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعدّ "السيل التركي" خط أنابيب مزدوجاً يمتد عبر البحر الأسود، حيث يخصص الأنبوب الأول لتوريد الغاز إلى المستهلكين في تركيا، بينما ينقل الأنبوب الثاني الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا، تشمل صربيا ورومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وهنغاريا.
