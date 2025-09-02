26
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بريطانيا تبيع سندات حكومية بعائد قياسي.. وسط تحديات اقتصادية
Lebanon 24
02-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
باعت
بريطانيا
يوم الثلاثاء سندات حكومية جديدة لأجل عشر سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني (حوالي 18.9 مليار دولار)، مسجلة أعلى عائد منذ عام 2008. وقد تجاوزت طلبات الشراء 141 مليار جنيه إسترليني، رغم تراجع
الجنيه الإسترليني
مقابل الدولار.
Advertisement
وجاءت السندات مستحقة في تشرين الأول 2035 بعائد 4.75%، بزيادة 8.25 نقطة أساس عن السندات القياسية، وهو أعلى عائد منذ مزاد عام 2008. ويشير المحللون إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة قوية في ديون
المملكة
المتحدة، لكنه يفرض ضغطاً على الميزانية ويحد من مرونتها المالية.
وتعاني بريطانيا من أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، ما قد يضطر وزيرة المالية راشيل ريفز إلى رفع الضرائب لضبط العجز في موازنة الخريف المقبلة.
ويشكل المستثمرون المحليون 60% من الطلب على السندات، في حين يتجه
المكتب الوطني
لإدارة الدين إلى التركيز على إصدارات قصيرة ومتوسطة الأجل، نظراً لارتفاع تكلفة الديون طويلة الأجل عالمياً.
وأكدت جيسيكا بولاي، الرئيسة التنفيذية لمكتب إدارة الدين، أن الاستقبال القوي للسندات يعكس ثقة المستثمرين رغم التحديات في
الأسواق العالمية
، بمشاركة بنوك كبرى مثل HSBC وJPMorgan وLloyds وMorgan Stanley وNatWest وUBS.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
وول ستريت في مواجهة الرسوم الجمركية: موسم أرباح قوي وسط تحديات اقتصادية
Lebanon 24
وول ستريت في مواجهة الرسوم الجمركية: موسم أرباح قوي وسط تحديات اقتصادية
03/09/2025 03:11:15
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مبيعات التجزئة تتراجع مجددًا في بريطانيا وسط ضغوط اقتصادية
Lebanon 24
مبيعات التجزئة تتراجع مجددًا في بريطانيا وسط ضغوط اقتصادية
03/09/2025 03:11:15
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية
Lebanon 24
الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية
03/09/2025 03:11:15
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زخور: مرفأ بيروت يسجّل حركة إيجابية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية
Lebanon 24
زخور: مرفأ بيروت يسجّل حركة إيجابية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية
03/09/2025 03:11:15
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنيه الإسترليني
الأسواق العالمية
المكتب الوطني
المملكة
التركي
الترك
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الطبقة المتوسطة الأميركية على حافة الانهيار.. ضغوط مالية تغيّر نمط الحياة
Lebanon 24
الطبقة المتوسطة الأميركية على حافة الانهيار.. ضغوط مالية تغيّر نمط الحياة
16:17 | 2025-09-02
02/09/2025 04:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
14:30 | 2025-09-02
02/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تؤثر على الاقتصاد الأميركي.. ترامب يتباهى بعائدات الرسوم الجمركية
Lebanon 24
لم تؤثر على الاقتصاد الأميركي.. ترامب يتباهى بعائدات الرسوم الجمركية
14:13 | 2025-09-02
02/09/2025 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يترأس اجتماعاً مالياً موسعاً لبحث سبل معالجة الفجوة المالية
Lebanon 24
سلام يترأس اجتماعاً مالياً موسعاً لبحث سبل معالجة الفجوة المالية
11:51 | 2025-09-02
02/09/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
09:36 | 2025-09-02
02/09/2025 09:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
02:15 | 2025-09-02
02/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:17 | 2025-09-02
الطبقة المتوسطة الأميركية على حافة الانهيار.. ضغوط مالية تغيّر نمط الحياة
14:30 | 2025-09-02
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
14:13 | 2025-09-02
لم تؤثر على الاقتصاد الأميركي.. ترامب يتباهى بعائدات الرسوم الجمركية
11:51 | 2025-09-02
سلام يترأس اجتماعاً مالياً موسعاً لبحث سبل معالجة الفجوة المالية
09:36 | 2025-09-02
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
07:55 | 2025-09-02
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركيّة إلى الصفر
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 03:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24