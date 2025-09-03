Advertisement

إقتصاد

الذهب يزيح سندات الخزانة الأميركية.. العالم أمام نظام مالي جديد

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1412302-638924998117058152.png
Doc-P-1412302-638924998117058152.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لأول مرة منذ ثلاثة عقود، تجاوزت احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب حجم ما تملكه من سندات الخزانة الأميركية، في مؤشر يعكس تحولات جذرية داخل النظام المالي العالمي. هذا التطور ليس مجرد رقم اقتصادي، بل علامة على تراجع الثقة بالدولار، الذي لطالما اعتُبر "الملاذ الآمن"، وبداية مرحلة جديدة قد تُعيد تشكيل موازين القوى.
Advertisement

قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، متخطية حاجز 3500 دولار للأونصة، بزيادة بلغت 34% منذ مطلع العام. ووفق توقعات بنك "جي بي مورغان"، فإن المعدن الأصفر مرشح لاختراق مستوى 4000 دولار قريبًا، بفعل الطلب الكبير من المستثمرين والبنوك المركزية.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب في الربع الثاني من عام 2025 نحو 1249 طنًا، توزعت بين الاستثمار المباشر، احتياطيات البنوك المركزية، صناعة المجوهرات والتكنولوجيا. هذه الأرقام تكشف أن الذهب عاد إلى موقعه كأداة استراتيجية كبرى، بعد عقود من تراجع الاعتماد عليه.

لكن الذهب لم يكن وحده نجم الأسواق. الفضة، التي توصف تقليديًا بـ"ذهب الفقراء"، تجاوزت 40 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عامًا، مدفوعة بالطلب الصناعي والمالي المتزايد. العجز الكبير بين العرض والطلب على الفضة عزز بدوره من صعودها.

الخبراء يؤكدون أننا لسنا أمام "فقاعة"، بل أمام انعكاس مباشر لفقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية الأميركية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين، باتت أكبر المشترين للذهب، ما يهدد هيمنة الدولار ويضع النظام المالي العالمي أمام مرحلة قد تشبه العودة إلى "بريتون وودز" جديدة.

السؤال المطروح اليوم: هل نشهد نهاية عصر الدولار؟ أم أن واشنطن ستبتكر أدوات جديدة للحفاظ على هيمنة عملتها؟ المؤكد أن الذهب والفضة أصبحا قلب المعادلة الاقتصادية القادمة.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة عالمية تدعم برنامج الطائرات العسكرية الإيرانية المسيّرة عن بُعد
lebanon 24
03/09/2025 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
lebanon 24
03/09/2025 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة على أفراد لهم صلة بالمحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
03/09/2025 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
lebanon 24
03/09/2025 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

القادمة

واشنطن

مورغان

الملا

العرض

الذهب

مشتري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:05 | 2025-09-03
10:01 | 2025-09-03
10:00 | 2025-09-03
09:00 | 2025-09-03
09:00 | 2025-09-03
08:46 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24