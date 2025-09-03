29
إقتصاد
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
Lebanon 24
03-09-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مقال نشرته
صحيفة نيويورك تايمز
، تناول الكاتب توماس
فريدمان
العلاقة بين
الولايات المتحدة
والصين في ظل
الثورة
التكنولوجية
القادمة
، مؤكدًا أن
الذكاء الاصطناعي
سيدفع الدولتين إلى التقارب والتعاون أكثر من التباعد.
وأشار فريدمان إلى أن الذكاء الاصطناعي سينتشر مثل بخار الماء في كل الأجهزة اليومية، من الساعات والمحمصات والسيارات، وصولاً إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأنه يجمع البيانات باستمرار لتحسين الأداء.
وحذر من أنه إذا لم تتفق
واشنطن
وبكين على معايير أخلاقية مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن العالم سيتجه نحو انقسام رقمي مع اعتماد كل دولة نظامها الخاص، ما قد يعيق الابتكار ويزيد من المخاطر على الأمن العالمي.
واقترح فريدمان مع زميله ثلاثة ركائز للتعامل مع الذكاء الاصطناعي:
1. تنظيم الذكاء الاصطناعي بذاته.
2. زرع "حكم داخلي" في كل نظام لضمان التوافق مع القوانين والأخلاق.
3. تعامل واشنطن وبكين على غرار معاهدات ضبط التسلح
النووي
لضمان التحكم والتنظيم العالمي.
وأشار المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أول تكنولوجيا رباعية الاستخدام في العالم، حيث يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة قد تكون مفيدة أو مضرة للبشر، محذرًا من أن بعض النماذج قد تتآمر للحفاظ على وجودها حتى على حساب حياة البشر.
(سكاي نيوز)
