إقتصاد
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
Lebanon 24
03-09-2025
|
10:05
أظهر استطلاع أجرته وكالة
رويترز
أن الدولار الأميركي قد يواصل التراجع في الأشهر المقبلة، وسط ترقب الأسواق لعدد خفضات الفائدة التي قد يقرها الاحتياطي
الفيدرالي
، والجدل القائم حول مدى استقلاليته في مواجهة ضغوط
البيت الأبيض
.
الاستطلاع
أشار إلى أن نحو 80% من المستثمرين يتوقعون استمرار مراكز البيع على الدولار حتى نهاية سبتمبر، مع ترجيحات بأن اليورو سيرتفع تدريجياً إلى 1.20 دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى متوقع منذ 2021.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ضبابية ناجمة عن التعريفات الجمركية، وخفض ضريبي ضخم، وتدخلات متكررة من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للضغط على رئيس الفيدرالي
جيروم باول
لتسريع وتيرة خفض الفائدة، وصولاً إلى مطالبته بتخفيضها إلى 1% ومحاولته إقالة أعضاء في المجلس.
خبراء الفوركس يرون أن عودة الدولار إلى الارتفاع تظل ممكنة في حال صدرت بيانات تضخم قوية من
الولايات المتحدة
، لكن الاتجاه العام يبقى نحو ضعف العملة الخضراء حتى نهاية العام.
(CNN)
