Advertisement

إقتصاد

الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1412418-638925160456147351.png
Doc-P-1412418-638925160456147351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الدولار الأميركي قد يواصل التراجع في الأشهر المقبلة، وسط ترقب الأسواق لعدد خفضات الفائدة التي قد يقرها الاحتياطي الفيدرالي، والجدل القائم حول مدى استقلاليته في مواجهة ضغوط البيت الأبيض.
Advertisement
الاستطلاع أشار إلى أن نحو 80% من المستثمرين يتوقعون استمرار مراكز البيع على الدولار حتى نهاية سبتمبر، مع ترجيحات بأن اليورو سيرتفع تدريجياً إلى 1.20 دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى متوقع منذ 2021.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ضبابية ناجمة عن التعريفات الجمركية، وخفض ضريبي ضخم، وتدخلات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على رئيس الفيدرالي جيروم باول لتسريع وتيرة خفض الفائدة، وصولاً إلى مطالبته بتخفيضها إلى 1% ومحاولته إقالة أعضاء في المجلس.
خبراء الفوركس يرون أن عودة الدولار إلى الارتفاع تظل ممكنة في حال صدرت بيانات تضخم قوية من الولايات المتحدة، لكن الاتجاه العام يبقى نحو ضعف العملة الخضراء حتى نهاية العام.
 
(CNN)
مواضيع ذات صلة
الدولار تحت الضغط
lebanon 24
03/09/2025 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفوعًا بضعف الدولار وتوقعات الفائدة.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا
lebanon 24
03/09/2025 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يطيح بعضوة الفيدرالي.. وضعضعة لمبدأ استقلالية البنك المركزي
lebanon 24
03/09/2025 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
انعطافة كندية تحت الضغط: "صفقة" مع واشنطن.. وامتحان للاستقلال
lebanon 24
03/09/2025 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

جيروم باول

الاستطلاع

الفيدرالي

بيت الأب

دونالد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:01 | 2025-09-03
10:00 | 2025-09-03
09:00 | 2025-09-03
09:00 | 2025-09-03
08:46 | 2025-09-03
08:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24