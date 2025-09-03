26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العدس الروسي إلى الأسواق العربية.. بلدين في طليعة الاستيراد
Lebanon 24
03-09-2025
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت البيانات أن صادرات
روسيا
من العدس المجفف خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 تجاوزت 104 آلاف طن بقيمة تزيد عن 70 مليون دولار.
Advertisement
وللمقارنة فقد بلغت صادرات العدس المجفف في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 70 ألف طن بقيمة مليون دولار، وبذلك تكون الصادرات قد ارتفعت في 2025 بنسبة 48% من حيث الحجم، وبنسبة 19% من حيث القيمة.
وتضم قائمة أكبر 5 دول مستوردة للعدس الروسي من حيث الحجم في عام 2025، بحسب تقرير صدر عن مركز "أغرواكسبورت".
تركيا
الإمارات
إيران
مصر
الهند
وكان التصدير إلى هذه الدول المحرك
الرئيسي
للنمو من حيث الحجم، فبينما كانت الحصة المجمعة للشحنات إلى هذه الدول الخمس خلال يناير- يوليو 2024 تمثل 69%، ارتفعت هذه النسبة إلى 83% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لماذا يُنصح بتناول العدس بانتظام؟ إليك الفوائد
Lebanon 24
لماذا يُنصح بتناول العدس بانتظام؟ إليك الفوائد
04/09/2025 01:33:25
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سترون المزيد من العقوبات الثانوية على الهند بسبب استيرادها النفط الروسي
Lebanon 24
ترامب: سترون المزيد من العقوبات الثانوية على الهند بسبب استيرادها النفط الروسي
04/09/2025 01:33:25
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
04/09/2025 01:33:25
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة بيسالوفكا في مقاطعة سومي بأوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة بيسالوفكا في مقاطعة سومي بأوكرانيا (العربية)
04/09/2025 01:33:25
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق العربية
روسيا اليوم
الإمارات
الرئيسي
الاستير
روسيا
تركيا
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سندات لبنان" ترتفع بالدولار.. خبرٌ اقتصادي جديد
Lebanon 24
"سندات لبنان" ترتفع بالدولار.. خبرٌ اقتصادي جديد
16:02 | 2025-09-03
03/09/2025 04:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث
Lebanon 24
أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث
15:39 | 2025-09-03
03/09/2025 03:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الطلب يتصاعد والتوظيف يرتفع.. اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا قويًا
Lebanon 24
الطلب يتصاعد والتوظيف يرتفع.. اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا قويًا
15:30 | 2025-09-03
03/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
Lebanon 24
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
10:05 | 2025-09-03
03/09/2025 10:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:02 | 2025-09-03
"سندات لبنان" ترتفع بالدولار.. خبرٌ اقتصادي جديد
15:39 | 2025-09-03
أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث
15:30 | 2025-09-03
الطلب يتصاعد والتوظيف يرتفع.. اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا قويًا
10:05 | 2025-09-03
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
10:01 | 2025-09-03
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:00 | 2025-09-03
أزمة طاقة في بريطانيا.. اعتماد كبير على النفط المستورد
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24