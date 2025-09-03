العدس الروسي إلى الأسواق العربية.. بلدين في طليعة الاستيراد

Advertisement

أظهرت البيانات أن صادرات من العدس المجفف خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 تجاوزت 104 آلاف طن بقيمة تزيد عن 70 مليون دولار.وللمقارنة فقد بلغت صادرات العدس المجفف في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 70 ألف طن بقيمة مليون دولار، وبذلك تكون الصادرات قد ارتفعت في 2025 بنسبة 48% من حيث الحجم، وبنسبة 19% من حيث القيمة.وتضم قائمة أكبر 5 دول مستوردة للعدس الروسي من حيث الحجم في عام 2025، بحسب تقرير صدر عن مركز "أغرواكسبورت".مصروكان التصدير إلى هذه الدول المحرك للنمو من حيث الحجم، فبينما كانت الحصة المجمعة للشحنات إلى هذه الدول الخمس خلال يناير- يوليو 2024 تمثل 69%، ارتفعت هذه النسبة إلى 83% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. (روسيا اليوم)