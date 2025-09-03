Advertisement

إقتصاد

العدس الروسي إلى الأسواق العربية.. بلدين في طليعة الاستيراد

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:09
أظهرت البيانات أن صادرات روسيا من العدس المجفف خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 تجاوزت 104 آلاف طن بقيمة تزيد عن 70 مليون دولار.
وللمقارنة فقد بلغت صادرات العدس المجفف في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 70 ألف طن بقيمة مليون دولار، وبذلك تكون الصادرات قد ارتفعت في 2025 بنسبة 48% من حيث الحجم، وبنسبة 19% من حيث القيمة.

وتضم قائمة أكبر 5 دول مستوردة للعدس الروسي من حيث الحجم في عام 2025، بحسب تقرير صدر عن مركز "أغرواكسبورت".

تركيا
الإمارات
إيران
مصر
الهند
وكان التصدير إلى هذه الدول المحرك الرئيسي للنمو من حيث الحجم، فبينما كانت الحصة المجمعة للشحنات إلى هذه الدول الخمس خلال يناير- يوليو 2024 تمثل 69%، ارتفعت هذه النسبة إلى 83% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. (روسيا اليوم)
