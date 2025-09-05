Advertisement

إقتصاد

تباين في أسعار الغذاء عالميًا.. هل يهدأ التضخم الغذائي؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:00
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ظلت تتحرك حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين تقريبا في آب الماضي، وفي مقابل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية تراجعت تكلفة الحبوب ومنتجات الألبان.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في آب الماضي، مقارنة مع 130.0 نقطة في تموز، على أساس بيانات معدلة، كما ارتفع 6.9% على أساس سنوي.

وهذا هو أعلى مستوى منذ شباط 2023، لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8% عن الذروة المسجلة في آذار 2022 عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

تراجعت أسعار الأرز ويعود هذا في الأساس إلى انخفاض أسعار المنتج الهندي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، نتيجة ضعف الروبية والمنافسة الشديدة بين المصدرين.

زاد مؤشر أسعار اللحوم 0.6%، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، بسبب الطلب القوي على لحوم البقر في الولايات المتحدة والصين.

انخفضت أسعار منتجات الألبان 1.3%، في ظل تراجع أسعار الزبد والجبن ومسحوق الحليب كامل الدسم، نتيجة ضعف الطلب من الأسواق الآسيوية.
ارتفعت أسعار السكر 0.2% بعد 5 أشهر من الانخفاض، إذ طغت المخاوف بشأن إنتاج محصول قصب السكر البرازيلي، وزيادة الطلب العالمي على التوقعات بتحسن المحصول في الهند وتايلاند.

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسيا عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

وتعززت التوقعات بشأن إنتاج الذرة في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك مدعومة بإنتاج قياسي وتوسع المساحة المزروعة.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج الاتحاد الأوروبي بسبب الطقس الجاف وتراجع المحصول. (الجزيرة)
