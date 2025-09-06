Advertisement

إقتصاد

بقيمة تريليون دولار.. مُكافأة من شركة "تسلا" لماسك هذه تفاصيلها

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:00
في خطوة غير متوقعة، اقترحت شركة تسلا خطة مكافأة بقيمة تريليون دولار لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك لتكون أكبر حزمة أجر في تاريخ الشركات، مما يبرز نفوذ الأخير على شركة صناعة السيارات الكهربائية بينما تسعى للتحول إلى قوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وتضع الوثائق التنظيمية ماسك في مستوى مختلف عن غيره من المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، حيث تنص على أن "حزم الأجر التقليدية الممنوحة للمديرين التنفيذيين في الشركات الأخرى قد ثبت أنها غير مناسبة لتصميم المكافأة التحفيزية للسيد ماسك"، بحسب "رويترز".

وتنص الخطة المقترحة على منح ماسك ما يصل إلى 12% من أسهم "تسلا"، بقيمة تقارب 1.03 تريليون دولار إذا وصلت الشركة إلى قيمتها السوقية المستهدفة البالغة 8.6 تريليون دولار.

وتتطلب الخطة رفع تقييم "تسلا" بما يقارب ثمانية أضعاف، أي ما يعادل حوالي 7.5 تريليون دولار، خلال العقد المقبل.

وإذا استحق ماسك هذه المكافأة بالكامل، فإنها ستزيد بشكل ملموس من قوة تصويته من حصته الحالية البالغة حوالي 13%، مما يُفاقم الجدل حول الحوكمة وخطة الخلافة في الشركة.

ولن يحصل ماسك على أي راتب أو مكافأة نقدية بموجب الاقتراح، حيث ترتبط المكافآت المقترحة فقط بمنحه أسهمًا إذ حققت "تسلا" أهدافها المتعلقة بالقيمة السوقية والأداء التشغيلي، مثل بيع ملايين السيارات الكهربائية، ونشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتسليم الروبوتات الشبيه بالبشر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.(سكاي نيوز)

 
