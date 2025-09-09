29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
إقتصاد
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
09-09-2025
|
00:59
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء المخاوف إزاء تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على
روسيا
.
وارتفع خام
برنت 22 سنتا، أو 0.33%، إلى 66.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.39%، إلى 62.50 دولار للبرميل.
واتفق ثمانية أعضاء في "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها،
يوم الأحد
على زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول بمقدار 137 ألف
برميل يوميا
. ويقل هذا كثيرا عن الزيادات الشهرية التي بلغت حوالي 555 ألف برميل يوميا لشهري أيلول وآب، و411 ألف برميل يوميا لشهري
تموز
وحزيران. كما أنها أقل مما توقعه بعض المحللين، وفق وكالة "
رويترز
".
برميل يوميا
وارتفع خام
يوم الأحد
خام برنت
رويترز
روسيا
تكساس
