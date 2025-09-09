قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء المخاوف إزاء تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على .برنت 22 سنتا، أو 0.33%، إلى 66.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.39%، إلى 62.50 دولار للبرميل.واتفق ثمانية أعضاء في "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول بمقدار 137 ألف . ويقل هذا كثيرا عن الزيادات الشهرية التي بلغت حوالي 555 ألف برميل يوميا لشهري أيلول وآب، و411 ألف برميل يوميا لشهري وحزيران. كما أنها أقل مما توقعه بعض المحللين، وفق وكالة " ".