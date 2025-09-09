بالرغم من التهديدات بفرض حزمة جديدة من العقوبات.. بورصة موسكو ترتفع

Advertisement

ارتفعت مؤشرات اليوم الثلاثاء، رغم التهديدات الغربية بفرض حزمة جديدة من على .وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت ، سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MOEX ارتفاعًا بنسبة 0.44% ليصل إلى 2934.15 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.43% مسجلًا 1122.53 نقطة.وقبل ذلك هددت بتصعيد العقوبات على روسيا، وقال مساء الأحد الماضي إنه "غير راض عن استمرار الحرب في "، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية وقفها.فيما أكدت موسكو أن فرض أي عقوبات أمريكية لن يجبر روسيا على تغيير مسارها، وأن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على البلاد لم يحدث أي تأثير.