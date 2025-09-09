27
إقتصاد
بالرغم من التهديدات بفرض حزمة جديدة من العقوبات.. بورصة موسكو ترتفع
Lebanon 24
09-09-2025
|
14:23
ارتفعت مؤشرات
بورصة موسكو
اليوم الثلاثاء، رغم التهديدات الغربية بفرض حزمة جديدة من
العقوبات
على
روسيا
.
وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت
موسكو
، سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MOEX ارتفاعًا بنسبة 0.44% ليصل إلى 2934.15 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.43% مسجلًا 1122.53 نقطة.
وقبل ذلك هددت
الولايات المتحدة
بتصعيد العقوبات على روسيا، وقال
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
مساء الأحد الماضي إنه "غير راض عن استمرار الحرب في
أوكرانيا
"، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية وقفها.
فيما أكدت موسكو أن فرض أي عقوبات أمريكية لن يجبر روسيا على تغيير مسارها، وأن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على البلاد لم يحدث أي تأثير.
