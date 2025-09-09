Advertisement

إقتصاد

بالرغم من التهديدات بفرض حزمة جديدة من العقوبات.. بورصة موسكو ترتفع

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1414825-638930499803338722.jpg
Doc-P-1414825-638930499803338722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت مؤشرات بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، رغم التهديدات الغربية بفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
Advertisement

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MOEX ارتفاعًا بنسبة 0.44% ليصل إلى 2934.15 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.43% مسجلًا 1122.53 نقطة.


وقبل ذلك هددت الولايات المتحدة بتصعيد العقوبات على روسيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد الماضي إنه "غير راض عن استمرار الحرب في أوكرانيا"، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية وقفها.


فيما أكدت موسكو أن فرض أي عقوبات أمريكية لن يجبر روسيا على تغيير مسارها، وأن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على البلاد لم يحدث أي تأثير.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: نرحب بحزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
lebanon 24
10/09/2025 02:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب عن دبلوماسيين أوروبيين: الاتحاد وافق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا
lebanon 24
10/09/2025 02:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يعلق على تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا
lebanon 24
10/09/2025 02:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزمة العقوبات الأوربية على روسيا ستزيد الضغط على بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
10/09/2025 02:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

وقال الرئيس

بورصة موسكو

العقوبات

أوكرانيا

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:47 | 2025-09-09
12:53 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
07:33 | 2025-09-09
02:51 | 2025-09-09
02:12 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24