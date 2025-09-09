Advertisement

إقتصاد

اتفاقات جديدة.. تركيا توسّع واردات الغاز المسال

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1414883-638930599222469115.png
Doc-P-1414883-638930599222469115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، أعلنت تركيا عن توقيع اتفاق مع شركة "بي بي" البريطانية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال، فيما كشفت أن صفقات إضافية مع "شل" و"إيني" في الطريق، على أن يُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر "غاز تك" في ميلانو هذا الأسبوع.
Advertisement

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أوضح عبر منصة "إكس" أن شركة الغاز الحكومية "بوتاش" ستستورد نحو 1.6 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال من "بي بي" لمدة ثلاث سنوات، دون تحديد موعد بدء التنفيذ.

وقال الوزير إن هذه الاتفاقيات "تكتسب أهمية خاصة لضمان أمن الإمدادات، لا سيما في فصل الشتاء، وزيادة تنوع المصادر، وتعزيز المرونة التجارية".

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أنقرة للحد من اعتمادها الكبير على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، إذ تخطط الحكومة لإعادة التفاوض بشأن عقود طويلة الأجل مع كل من روسيا وإيران العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تعمل تركيا على تعزيز موقعها كلاعب تجاري في سوق الطاقة عبر الحصول على شحنات مرنة قابلة لإعادة البيع، إضافة إلى خطط لاستئجار أو شراء ناقلتي غاز مسال لدعم هذا التوجّه، وفق تقارير سابقة لوكالة بلومبرغ. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنعقد صفقة مع اليابان بشأن الغاز الطبيعي المسال
lebanon 24
10/09/2025 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات الطاقة الأخرى
lebanon 24
10/09/2025 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر من بينها... تعرفوا إلى أكبر 5 دول أفريقية مصدرة للغاز المسال
lebanon 24
10/09/2025 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع إتفاقية بين "غازبروم" وكازاخستان لزيادة إمدادات الغاز
lebanon 24
10/09/2025 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الطاقة

وقال الوزير

البريطانية

البريطاني

التركي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:16 | 2025-09-10
16:47 | 2025-09-09
14:23 | 2025-09-09
12:53 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
07:33 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24