اتفاقات جديدة.. تركيا توسّع واردات الغاز المسال

في خطوة جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، أعلنت عن توقيع اتفاق مع شركة "بي بي" لاستيراد الطبيعي المُسال، فيما كشفت أن صفقات إضافية مع "شل" و"إيني" في الطريق، على أن يُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر "غاز تك" في ميلانو هذا الأسبوع.ألب أرسلان بيرقدار أوضح عبر منصة "إكس" أن شركة الغاز الحكومية "بوتاش" ستستورد نحو 1.6 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال من "بي بي" لمدة ثلاث سنوات، دون تحديد موعد بدء التنفيذ.إن هذه الاتفاقيات "تكتسب أهمية خاصة لضمان أمن الإمدادات، لا سيما في فصل الشتاء، وزيادة تنوع المصادر، وتعزيز المرونة التجارية".تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أنقرة للحد من اعتمادها الكبير على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من ، إذ تخطط الحكومة لإعادة التفاوض بشأن عقود طويلة الأجل مع كل من روسيا وإيران العام المقبل.وفي الوقت نفسه، تعمل تركيا على تعزيز موقعها كلاعب تجاري في سوق الطاقة عبر الحصول على شحنات مرنة قابلة لإعادة البيع، إضافة إلى خطط لاستئجار أو شراء ناقلتي غاز مسال لدعم هذا التوجّه، وفق تقارير سابقة لوكالة بلومبرغ. (بلومبرغ)