استقرار في سعر الدولار

استقر الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، متمسكًا بمكاسبه التي حققها خلال الليل، في الوقت الذي تستعد فيه المتعاملات لتقريرين مهمين عن التضخم يُنتظر صدورهما هذا الأسبوع، مما قد يساعد في تحديد مدى خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل وما بعده.وبعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، الذي عزز توقعات خفض سعر الفائدة من قبل (البنك المركزي الأميركي) في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 أيلول، فإن السؤال يطرحه المستثمرون هو ما إذا كان حجم الخفض سيكون 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس.وسيعتمد ذلك بشكل كبير على مدى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المنتجين في اليوم الأربعاء، يليها تقرير تضخم أسعار المستهلكين غدًا الخميس.