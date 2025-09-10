Advertisement

إقتصاد

استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:25
استقر الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، متمسكًا بمكاسبه التي حققها خلال الليل، في الوقت الذي تستعد فيه المتعاملات لتقريرين مهمين عن التضخم يُنتظر صدورهما هذا الأسبوع، مما قد يساعد في تحديد مدى خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل وما بعده.
وبعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، الذي عزز توقعات خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 أيلول، فإن السؤال الوحيد الذي يطرحه المستثمرون هو ما إذا كان حجم الخفض سيكون 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس.

وسيعتمد ذلك بشكل كبير على مدى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، يليها تقرير تضخم أسعار المستهلكين غدًا الخميس.
مواضيع ذات صلة
مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الولايات المتحدة

البنك المركزي

الوحيد الذي

الفيدرالي

فيدرا

رالي

