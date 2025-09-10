Advertisement

إقتصاد

إقبال قوي يخفض عوائد صكوك "أرامكو" السعودية 35 نقطة أساس

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:58
حددت شركة أرامكو السعودية عوائد صكوكها الدولارية الجديدة عند مستويات أقل من التقديرات الأولية، بعد أن شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين.
وقالت وكالة "رويترز"، إنه جرى تسعير الصكوك لأجل خمس سنوات عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، فيما حددت عوائد شريحة العشر سنوات عند 80 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.

ويعكس التسعير الجديد تضييقاً بنحو 35 نقطة أساس عن المستويات الاسترشادية الأولية لكلا الشريحتين، في إشارة إلى الطلب المرتفع وثقة المستثمرين في الملاءة المالية للشركة الأكبر في العالم بمجال الطاقة. (اللعربية) 
