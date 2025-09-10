إقبال قوي يخفض عوائد صكوك "أرامكو" السعودية 35 نقطة أساس

Advertisement

حددت عوائد صكوكها الدولارية الجديدة عند مستويات أقل من التقديرات الأولية، بعد أن شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين.وقالت وكالة " "، إنه جرى تسعير الصكوك لأجل خمس سنوات عند 70 نقطة أساس فوق الأميركية، فيما حددت عوائد شريحة العشر سنوات عند 80 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.ويعكس التسعير الجديد تضييقاً بنحو 35 نقطة أساس عن المستويات الاسترشادية الأولية لكلا الشريحتين، في إشارة إلى الطلب المرتفع وثقة المستثمرين في الملاءة المالية للشركة الأكبر في العالم بمجال الطاقة. (اللعربية)