بعد جولة تمويلية جديدة.. ارتفاع تقييم "Perplexity" إلى 20 مليار دولار

ذكرت صحيفة "The Information" أن شركة الناشئة Perplexity، نجحت في تأمين تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار، لتصل بذلك إلى تقييم يُقدر بـ20 مليار دولار.وكانت الشركة قد أثارت الجدل في الماضي عندما قدمت عرضًا غير متوقع بقيمة 34.5 مليار دولار نقدًا للاستحواذ على متصفح "كروم" التابع لشركة ألفا بت وهو عرض يتجاوز تقييم الشركة بفارق كبير، ما اعتبره البعض محاولة جريئة لاختراق السوق العالمية للمتصفحات.