Advertisement
إقتصاد
بعد جولة تمويلية جديدة.. ارتفاع تقييم "Perplexity" إلى 20 مليار دولار
Lebanon 24
11-09-2025
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Information" أن شركة
الذكاء الاصطناعي
الناشئة Perplexity، نجحت في تأمين تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار، لتصل بذلك إلى تقييم يُقدر بـ20 مليار دولار.
Advertisement
وكانت الشركة قد أثارت الجدل في
أغسطس
الماضي عندما قدمت عرضًا غير متوقع بقيمة 34.5 مليار دولار نقدًا للاستحواذ على متصفح "كروم" التابع لشركة ألفا بت وهو عرض يتجاوز تقييم الشركة بفارق كبير، ما اعتبره البعض محاولة جريئة لاختراق السوق العالمية للمتصفحات.
وتسعى "Perplexity" التي تقدم منتجات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى قاعدة المستخدمين الهائلة التي يتمتع بها متصفح "كروم"، والتي تتجاوز 3 مليارات مستخدم حول العالم. (العربية)
Advertisement
