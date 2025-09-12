الليرة التركية بين استقرار السوق وضغوط التضخم

Advertisement

استقر سعر صرف الليرة الجمعة بعد قرار خفض أسعار الفائدة 2.5%.وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت ، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.10% إلى 41.3699 ليرة تركية، بحسب بيانات موقع " ".ويوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 43 بالمئة إلى 40.5 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.وأشار المركزي التركي في بيانه إلى تباطؤ اتجاه التضخم في الماضي، في حين سجل النمو في الربع الثاني نتائج تفوق التوقعات. ولفت إلى أن أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات ذات الجمود المرتفع لا تزال تمارس ضغوطا تصاعدية على التضخم.وقال المركزي التركي إن تشديد السياسة النقدية، الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم. (روسيا اليوم)