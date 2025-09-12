Advertisement

إقتصاد

الليرة التركية بين استقرار السوق وضغوط التضخم

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:00
استقر سعر صرف الليرة التركية الجمعة بعد قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 2.5%.
وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.10% إلى 41.3699 ليرة تركية، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

ويوم الخميس خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 43 بالمئة إلى 40.5 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وأشار المركزي التركي في بيانه إلى تباطؤ اتجاه التضخم في أغسطس الماضي، في حين سجل النمو في الربع الثاني نتائج تفوق التوقعات. ولفت إلى أن أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات ذات الجمود المرتفع لا تزال تمارس ضغوطا تصاعدية على التضخم.

وقال المركزي التركي إن تشديد السياسة النقدية، الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم. (روسيا اليوم)
البنك المركزي التركي

البنك المركزي

روسيا اليوم

التركية

بلومبرغ

التركي

روسيا

موسكو

