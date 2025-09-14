28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط "دراما سياسية".. الفيدرالي يستعد لأول خفض للفائدة في 2025
Lebanon 24
14-09-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي هذا الأسبوع لاتخاذ قراره الأول بشأن خفض أسعار الفائدة لعام 2025، في ظل ضغوط سياسية مكثفة وتباطؤ سوق العمل.
Advertisement
من المتوقع أن يخفض
الفيدرالي
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينهي فترة التثبيت عند نطاق 4.25%–4.50% المستمرة منذ كانون الأول 2024.
القرار يأتي بعد بيانات أظهرت تراجعًا ملحوظًا في سوق العمل وارتفاع البطالة فوق مستويات "التوظيف الكامل"، إلى جانب تضخم بلغ 2.9% في آب، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.
لكن ما يجعل الاجتماع أكثر إثارة هو الانقسام داخل الفيدرالي، بعد محاولة
ترامب
إقالة محافظين بارزين:
- ليزا كوك لا تزال في منصبها رغم إقالة ترامب لها على خلفية "فضيحة رهن عقاري".
- أدريانا كوغلار استقالت في
أغسطس
، ما سمح لترامب بترشيح مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران.
هذه التدخلات أثارت تساؤلات جدية حول استقلالية الفيدرالي، الذي لطالما كان بعيدًا عن الصراعات السياسية.
الأسواق تترقب أيضًا تصريحات رئيس الفيدرالي
جيروم باول
حول مستقبل السياسة النقدية:
- هل سيكون هذا الخفض مجرد بداية لدورة طويلة من التيسير النقدي؟
- أم أن التضخم سيجبر
البنك المركزي
على التريث؟
تقارير من طويلز
فارجو
" حذرت من هشاشة سوق العمل، بينما يرى محللون أن الأسواق لا تسعّر بعد المخاطر المرتبطة بتسييس السياسة النقدية في عهد ترامب.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
ترامب: على رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الآن
Lebanon 24
ترامب: على رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الآن
14/09/2025 19:55:25
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية
Lebanon 24
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية
14/09/2025 19:55:25
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
14/09/2025 19:55:25
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يعمق خسائره على وقع تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي عقب تثبيت أسعار الفائدة
Lebanon 24
الذهب يعمق خسائره على وقع تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي عقب تثبيت أسعار الفائدة
14/09/2025 19:55:25
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي
جيروم باول
ترامب
دريان
أغسطس
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ذروة الطلب على النفط… أسطورة تنهار أمام حقائق السوق
Lebanon 24
ذروة الطلب على النفط… أسطورة تنهار أمام حقائق السوق
10:30 | 2025-09-14
14/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبك في عيدها الـ65.. قصة منظمة غيّرت تاريخ الطاقة
Lebanon 24
أوبك في عيدها الـ65.. قصة منظمة غيّرت تاريخ الطاقة
10:20 | 2025-09-14
14/09/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
10:00 | 2025-09-14
14/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
Lebanon 24
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
09:26 | 2025-09-14
14/09/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا.. رصد المليارات لتطوير أحواض الغواصات النووية
Lebanon 24
أستراليا.. رصد المليارات لتطوير أحواض الغواصات النووية
09:00 | 2025-09-14
14/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:30 | 2025-09-14
ذروة الطلب على النفط… أسطورة تنهار أمام حقائق السوق
10:20 | 2025-09-14
أوبك في عيدها الـ65.. قصة منظمة غيّرت تاريخ الطاقة
10:00 | 2025-09-14
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
09:26 | 2025-09-14
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
09:00 | 2025-09-14
أستراليا.. رصد المليارات لتطوير أحواض الغواصات النووية
07:40 | 2025-09-14
متري: العلاقات اللبنانية - السورية دخلت مرحلة جديدة
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 19:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24