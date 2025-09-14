طفرة الذكاء الاصطناعي.. وعود النمو ومخاطر الانهيار الاقتصادي



ويتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على مراكز البيانات حتى نهاية 2028 أكثر من 3 تريليونات دولار، في واحدة من أكبر موجات الاستثمار في التاريخ الحديث. منذ إطلاق "شات جي " عام 2022، دخل العالم في سباق استثماري محموم على ، بلغ ذروته هذا العام مع إنفاق شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ما يقارب 400 مليار دولار على البنية التحتية لتشغيل النماذج الضخمة، وفق تقرير لمجلة الإيكونوميست.ويتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على مراكز البيانات حتى نهاية 2028 أكثر من 3 تريليونات دولار، في واحدة من أكبر موجات الاستثمار في التاريخ الحديث.

وعود النمو:

- الذكاء الاصطناعي أسهم بـ40% من نمو الناتج المحلي الأميركي خلال العام الماضي.

- التفاؤل يتركز على إمكانية الوصول إلى "الذكاء الاصطناعي العام"، أي أنظمة تتفوق على الإنسان في معظم المهام الإدراكية.

- إذا تحقق ذلك، قد يشهد العالم نمواً يصل إلى 20% سنوياً.



المخاطر:

- أكثر من نصف الاستثمارات الحالية تذهب إلى رقائق وخوادم قصيرة العمر الافتراضي.

- أي تباطؤ في الاستثمار أو مشاكل في الأداء/الطاقة قد يجعل مليارات الدولارات "عديمة القيمة".

- أسواق الأسهم الأميركية متركزة بشكل خطير في شركات الذكاء الاصطناعي، ما يعرض الاقتصاد لهزات قوية في حال انهيار الفقاعة.



ويشير التقرير إلى أن الدرس التاريخي من الفقاعات الاستثمارية هو أنها غالباً ما تترك وراءها بنية تحتية مفيدة، كما حدث مع أو الألياف الضوئية، لكن الفارق هذه المرة أن الاستثمار يتركز على معدات سريعة التقادم، ما قد يجعل أثرها أقل ديمومة إذا لم تتحقق الوعود الكبرى للذكاء الاصطناعي.