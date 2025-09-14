اجتماع مصيري للفيدرالي الأميركي تحت ضغط المحاكم وترامب

Advertisement

يعقد اجتماعه هذا الأسبوع وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة، بعد تحرك الرئيس الأميركي لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك، بالتوازي مع تصويت على ترشيح ستيفن ميران، كبير مستشاريه الاقتصاديين، لعضوية المجلس.الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول استقلالية ، إذ اعتبر خبراء أن تدخل يشكل سابقة تهدد تقاليد الحياد التي لطالما ميّزت عمل ويُرتقب أن تصدر قرارًا حاسمًا بشأن استمرار كوك في منصبها، فيما قد يدخل ميران المعين حديثًا مباشرة في نقاشات تحديد السياسة النقدية.ورغم هذه الاضطرابات، يتوقع أن يعلن أول خفض في أسعار الفائدة منذ كانون الأول 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية، مع تركيز خاص على ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى السياسات الجمركية التي اعتمدتها . (العربية)