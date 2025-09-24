رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، الأربعاء، إن الهند ترغب في زيادة شراء والغاز من ، وسط جهود لإقناع بخفض الرسوم الجمركية على صادرات البلاد، والتوصل لاتفاق تجاري، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.

Advertisement





وقال غويال، في إحدى الفعاليات في ،: "إننا نتوقع زيادة معدل تجارتنا مع الولايات المتحدة في منتجات الطاقة خلال السنوات المقبلة. ولكوننا أصدقاء حميمين وشركاء طبيعيين، ستعتمد أهدافنا الخاصة بأمن الطاقة بشدة على مشاركة الولايات المتحدة".