إقتصاد
رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا
Lebanon 24
24-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، الأربعاء، إن الهند ترغب في زيادة شراء
النفط
والغاز من
الولايات المتحدة
، وسط جهود لإقناع
واشنطن
بخفض الرسوم الجمركية على صادرات البلاد، والتوصل لاتفاق تجاري، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وقال غويال، في إحدى الفعاليات في
نيويورك
،: "إننا نتوقع زيادة معدل تجارتنا مع الولايات المتحدة في منتجات الطاقة خلال السنوات المقبلة. ولكوننا أصدقاء حميمين وشركاء طبيعيين، ستعتمد أهدافنا الخاصة بأمن الطاقة بشدة على مشاركة الولايات المتحدة".
ويزور الوزير الولايات المتحدة لمقابلة نظرائه، بعدما فرض
الرئيس دونالد ترامب
رسوما جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية الشهر الماضي.
ويهدف هذا جزئياً إلى معاقبة نيودلهي على مواصلة شراء النفط الروسي. وقلبت هذه الخطوة عقوداً من الدبلوماسية
الأمريكية
مع الهند، وجاءت وسط علامات مواتية بعد استئناف المحادثات التجارية.
(24)
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الأمريكية
دبلوماسي
نيويورك
دونالد
واشنطن
