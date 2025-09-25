الصين وأوروبا.. عن أهمية التعاون لمواجهة الرسوم الأميركية

Advertisement

شدد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيسة أورسولا فون دير لاين على أهمية التعاون خلال اجتماع عقد في ، في وقت يسعى فيه ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم إلى تهدئة التوتر التجاري وسط الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي .وقالت فون دير لاين في بيان على حسابها على منصة إكس بعد الاجتماع: إنها ناقشت مسائل تجارية مع رئيس الوزراء الصيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة تقديرها "لاستعداد للتعامل معنا بروح من التفاهم المتبادل". وأضافت: " أوضحت تماما مخاوفها بشأن ضوابط التصدير وصعوبة الوصول إلى الأسواق وفائض الطاقة الإنتاجية".وبحسب بيان صادر عن ، قال لي تشيانغ إنّه يأمل أن تتمكن الصين والاتحاد من "الحفاظ على التطلعات الأصلية وراء إقامة العلاقات الدبلوماسية”، مضيفاً أنّه “عبر أيضاً عن أمله في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على انفتاح أسواق التجارة والاستثمار".وأشار البيان إلى أنّ الصين والاتحاد الأوروبي كقوتين رئيسيتين على الساحة الدولية يجب أن تظهر كل منهما قدراً من المسؤولية وتحافظ على استقلالهما الاستراتيجي.وأكدت فون دير لاين أنّ الصين يجب أن تستخدم نفوذها لوقف سفك الدماء وتشجيع على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشددة على أنّه "لقد حان وقت الدبلوماسية. مثل هذه الخطوة سترسل إشارة قوية إلى العالم".