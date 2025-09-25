Advertisement

أعلنت شركة "ستاربكس" عن إغلاق مئات فروعها، ضمن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى إنعاش أعمالها المتعثرة بسبب حملة .وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "ستاربكس"، نيكل، أن الشركة ستغلق مئات الفروع هذا الشهر. جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمواقع الشركة التي لم تحقق الأداء المالي المتوقع أو توفير البيئة المناسبة للعملاء والموظفين. ومن المقرر أن تنتهي ستاربكس بـ 18300 فرعا بنهاية سبتمبر.إضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن جولة ثانية من تسريح الموظفين في مقرها ، حيث سيتم تسريح حوالي 900 موظف إضافي، ليصل إجمالي التسريحات منذ بداية العام إلى حوالي 1900 موظف.ومن المتوقع أن تكلف جهود إعادة الهيكلة مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تواجه الشركة. وعلى الرغم من هذه الخطوات، لم تشهد أسهم "ستاربكس" (SBUX) أي تغيير ملحوظ في التداولات قبل السوق، مما يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة.وتأتي هذه التحديات في وقت تتعرض فيه "ستاربكس" لمقاطعة واسعة في العالم بسبب موقفها من الحرب على غزة. فقد انتشرت دعوات مقاطعة الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحميلها مسؤولية دعمها المزعوم لإسرائيل من خلال التبرعات المالية لمنظمات مرتبطة بالجيش .وأدت هذه الاتهامات إلى تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ، ما أضاف عبئاً آخر على الشركة التي تحاول التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل.في محاولة لاستعادة ثقة العملاء، أعلنت "ستاربكس" عن خطط لإعادة تصميم أكثر من 1000 فرع، مع التركيز على توفير أجواء أكثر راحة من خلال كراسي مريحة، مزيد من مخارج الطاقة، وألوان دافئة. كما أدخلت الشركة تعديلات على قائمتها، بما في ذلك تقليص العناصر بنسبة 30% وإطلاق منتجات جديدة مثل الكرواسان والإضافات البروتينية.على الرغم من هذه الجهود، تواجه "ستاربكس" تحديات كبيرة نتيجة تراجع الأرباح وارتفاع تكاليف العمليات، بالإضافة إلى المقاطعة الشعبية التي ألقت بظلالها على علامتها التجارية. ويبدو أن الشركة تحتاج إلى استراتيجيات أكثر شمولية لمعالجة هذه وإعادة بناء صورتها في الأسواق العالمية. (روسيا اليوم)