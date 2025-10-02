Advertisement

إقتصاد

شلل شبه كامل في ناسا.. تسريح جماعي للموظفين

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:00
تم تسريح أكثر من 15,000 موظف مدني في وكالة ناسا مؤقتًا مع دخول الحكومة الفيدرالية الأمريكية في إغلاق جزئي، ويُجبر هذا الإغلاق وكالة ناسا ووكالات أخرى على تقليص جميع عملياتها اليومية تقريبًا بعد فشل المشرعين في واشنطن في إقرار مشروع قانون تمويل حكومي بحلول الموعد النهائي.
ووفقا لما ذكره موقع "space"، لا يزال جزء صغير فقط من القوى العاملة في ناسا في الخدمة، مُكلفين بمهام لا يمكن إيقافها مؤقتًا دون المخاطرة بسلامة رواد الفضاء، أو المعدات الحيوية، أو أهم أولويات إدارة ترامب، ومع تجميد معظم البرامج العلمية والأنشطة التي تُعنى بالتواصل مع الجمهور، يُبقي الإغلاق وكالة ناسا في حالة ترقب حتى يُوافق الكونجرس على تمويل جديد.

تُحدد خطة الإغلاق المُحدثة لوكالة ناسا كيفية عمل الوكالة خلال فترة انقطاع التمويل، وتُؤكد حجم الإجازات الجارية حاليًا، من بين 18,218 موظفًا مدنيًا في ناسا، أُعيد 15,094 موظفًا إلى منازلهم، بينما صُنف أكثر من 3,100 موظف بقليل على أنهم "مُستثنون" ويظلون في وظائفهم.

بالمقارنة، توقعت خطة استمرارية ناسا لأغسطس 2023 منح 17,007 إجازة مؤقتة، و1,300 موظف فقط مُستثنون، ويعكس انخفاض عدد الموظفين المُستثنين هذا العام على الأرجح توسيع الإعفاءات لبرنامج أرتميس، والتي تغطي الآن البرنامج بأكمله، بدلاً من اقتصارها على العمليات الضرورية "للسلامة وحماية الأرواح والممتلكات".

يعكس هذا الشرط الإضافي سعي ناسا لإطلاق مهمة أرتميس 2 في موعدها المحدد، والمقرر حاليًا ألا يكون قبل 5 فبراير 2026، وستحمل أرتميس 2 طاقمًا من أربعة أفراد حول القمر لأول مرة منذ مهمات أبولو التابعة لناسا، وتُمهّد الطريق لمهمة أرتميس 3، التي تهدف إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر.

تؤكد إرشادات الإغلاق الجديدة توقعات نائبة مدير أنظمة الاستكشاف في ناسا، لاكيشا هوكينز، والتي قالت: "نتوقع أن نتمكن من طلب تمويل أرتميس 2، وأن نتمكن من مواصلة العمل عليه في حال الإغلاق". (اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24