Advertisement

إقتصاد

ورشة في بيروت.. "اقتصاد الرعاية" وحقوق كبار السن وذوي الإعاقة

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1426683-638955252239079915.png
Doc-P-1426683-638955252239079915.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت منظمة المرأة العربية، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة العمل الإقليمية حول "حقوق واحتياجات كبار وكبيرات السن والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية".
Advertisement
وتأتي الورشة في إطار إعداد خطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة، ودراسة الأطر القانونية والسياسات الوطنية والإقليمية، وتحديد أفضل الممارسات ونماذج التمويل والشراكات المستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا في تعزيز الرعاية الشاملة.

شارك في الافتتاح المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. فاديا كيوان، وأمينة سر الهيئة الوطنية المحامية نتالي زعرور، ومدير برنامج Dare to Care في هيئة الأمم المتحدة رودريغو مونتيرو كانو، ومدير مكتب لبنان في GIZ ماتياس فاغنرس، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والوزارات اللبنانية.

وأشادت زعرور بالتعاون الوثيق بين الهيئة والمنظمة، معتبرة أن "اقتصاد الرعاية يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة ولتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل”، مؤكدة أن توقيع لبنان في نيسان 2025 على وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "خطوة مفصلية تؤكد التزام لبنان حماية حقوق هذه الفئة”.
وتمنّت زعرور نجاح الورشة، "لتكون محطة عربية جامعة تعزز الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجميع".

تخللت الورشة كلمات لمونتيرو وفاغنرس ود. نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة، الذي شارك افتراضياً، فيما اختتمت الجلسة الافتتاحية المديرة العامة د. فاديا كيوان.
 
وتتواصل أعمال الورشة لثلاثة أيام، تتولى خلالها عضوات الهيئة الوطنية إدارة الجلسات.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
ورشة عمل مشتركة بعنوان "الرعاية الصحّية الأولية والوقائية للنزلاء" في سجن زغرتا
lebanon 24
08/10/2025 14:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"
lebanon 24
08/10/2025 14:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
lebanon 24
08/10/2025 14:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محور استراتيجيتنا الوطنية
lebanon 24
08/10/2025 14:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

التحالف الدولي

الهيئة الوطنية

الأمم المتحدة

النساء في

مدير مكتب

اللبنانية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:41 | 2025-10-08
06:21 | 2025-10-08
06:00 | 2025-10-08
05:30 | 2025-10-08
04:26 | 2025-10-08
03:12 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24