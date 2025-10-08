ورشة في بيروت.. "اقتصاد الرعاية" وحقوق كبار السن وذوي الإعاقة

افتتحت منظمة المرأة العربية، بالشراكة مع لشؤون المرأة وهيئة للمرأة، ورشة العمل الإقليمية حول "حقوق واحتياجات كبار وكبيرات السن والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية".

وتأتي الورشة في إطار إعداد خطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة، ودراسة الأطر القانونية والسياسات الوطنية والإقليمية، وتحديد أفضل الممارسات ونماذج التمويل والشراكات المستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا في تعزيز الرعاية الشاملة.



شارك في الافتتاح المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. فاديا كيوان، وأمينة سر الهيئة الوطنية المحامية نتالي زعرور، ومدير برنامج Dare to Care في هيئة الأمم المتحدة رودريغو مونتيرو كانو، ومدير مكتب في GIZ ماتياس فاغنرس، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والوزارات اللبنانية.



وأشادت زعرور بالتعاون الوثيق بين الهيئة والمنظمة، معتبرة أن "اقتصاد الرعاية يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة ولتعزيز مشاركة سوق العمل”، مؤكدة أن توقيع لبنان في نيسان 2025 على وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "خطوة مفصلية تؤكد لبنان حماية حقوق هذه الفئة”.

وتمنّت زعرور نجاح الورشة، "لتكون محطة عربية جامعة تعزز الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجميع".



تخللت الورشة كلمات لمونتيرو وفاغنرس ود. نواف كبارة، رئيس للإعاقة، الذي شارك افتراضياً، فيما اختتمت الجلسة الافتتاحية المديرة العامة د. فاديا كيوان.

وتتواصل أعمال الورشة لثلاثة أيام، تتولى خلالها عضوات الهيئة الوطنية إدارة الجلسات.

(الوكالة الوطنية)